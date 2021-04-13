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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 360 из 360«1...358359360
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Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6793
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.04.21 - 22:46
#5386
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Вопрос откладывается до завтра. ;-)

[Исправлено: elektron, 13.04.2021 - 17:47]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11622
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.21 - 18:09
#5387
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аким уже укололся.
скоро домой прикатит.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21606
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.21 - 18:15
#5388
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Всё, укололся. Уже дома.
Сдедующая 26 мая... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11622
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.21 - 18:23
#5389
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Цитата:
drakon:
Сдедующая 26 мая..


через 40 дней. что то много.
Путин вон вторую уже сделал.
через 21 день.
тут вот пишут
///Вакцина Pfizer BioNTech COVID-19 вводится внутримышечно, серией из 2 доз, с интервалом 3 недели.///
или тебе модерну?

[Исправлено: alex_60, 14.04.2021 - 18:29]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21606
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.21 - 18:49
#5390
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Цитата:
alex_60:
///Вакцина Pfizer BioNTech COVID-19

Мне вот такую, вкололи, нашу, родную.

Штампик поставили в паспорт... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11622
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.21 - 19:05
#5391
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Вакцина Comirnaty совместно разработана компаниями Pfizer и BionTech. есть еще
третий участник
разработки - китайская Fosun Pharma. но ее почему то не упоминают.

[Исправлено: alex_60, 14.04.2021 - 19:10]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21606
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.21 - 19:08
#5392
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Цитата:
alex_60:
разработана компаниями Pfizer и BionTech

Алекс, жить - буду?... 8-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11622
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.21 - 19:12
#5393
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Цитата:
drakon:
жить - буду?..


конечно.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6793
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.21 - 20:05
#5394
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Цитата:
alex_60:
Вакцина Comirnaty

Der Impfstoff Comirnaty (BNT162b2, Biontech / Pfizer)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11622
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.21 - 20:35
#5395
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кстати лицензия на вакцину принадлежит бионтеху, а пфайзер-изготовитель.
///Держатель торговой лицензии BioNTech Manufacturing GmbH An der Goldgrube 12 55131 Mainz Germany (Германия)///

[Исправлено: alex_60, 14.04.2021 - 20:47]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6793
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.04.21 - 22:09
#5396
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Цитата:
alex_60:

Алекс, ты должен знать и помнить, я мог и пропустить.
Тут пруфы нашёл, что в 1988-ом году Рейган поздравлял советский народ с Новым Годом. :-x
Хоть убей не помню, да и представить не могу.
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