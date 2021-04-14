Цитата:
Маркс:
Согласен полностью - в этих характеристиках ты не превзойден!
Еще раз убедился что твоя риторика в споре и аргументах осталась неизменна со времен когда ты тянул лямку в детском саду "казюлька"))
Принцип "сам дурак" и кто обзывается тот сам так и называется
В этом весь Маркс)
Человек и пустота
Цитата:
таноми52:
В реале такие представляют собой низкорослых кривоногих очкастых хлюпиков с кучей комплексов, несмеющих и взгляд поднять на окружающих Зато анонимно на форумах дают себе волю сорваться с лаем на всех, кто под руку подвернётся,
Слушайте ну прям вылитый мой портрет
Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриями
Я даже в магазине хлеб спрашиваю тонким голоском чтобы не побили
Ну а ж на форуме то на форуме!!! Херой
Цитата:
таноми52:
Кого он здесь ещё не оскорбил? Уже до редакции добрался
Редакцию не оскорбляю
Трудно знаете ли, тонко оскорбить людей с чувством юмора не как у Степаненко)
Да вроде Йанга,Акроса не оскорблял
Вас с юджином тоже ни разу
Просто факты констатировал)