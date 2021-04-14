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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 16:46
#2071
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Цитата:
таноми52:
Уже до редакции добрался

Радость, ты, моя.
Я полностью с тобой, согласен.
До последней Буквы... :lol: :oops: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 16:51
#2072
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Цитата:
Маркс:
Согласен полностью - в этих характеристиках ты не превзойден!

Еще раз убедился что твоя риторика в споре и аргументах осталась неизменна со времен когда ты тянул лямку в детском саду "казюлька"))
Принцип "сам дурак" и кто обзывается тот сам так и называется
В этом весь Маркс)
Человек и пустота
Цитата:
таноми52:
В реале такие представляют собой низкорослых кривоногих очкастых хлюпиков с кучей комплексов, несмеющих и взгляд поднять на окружающих Зато анонимно на форумах дают себе волю сорваться с лаем на всех, кто под руку подвернётся,

Слушайте ну прям вылитый мой портрет
Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриями
Я даже в магазине хлеб спрашиваю тонким голоском чтобы не побили
Ну а ж на форуме то на форуме!!! Херой
Цитата:
таноми52:
Кого он здесь ещё не оскорбил? Уже до редакции добрался

Редакцию не оскорбляю
Трудно знаете ли, тонко оскорбить людей с чувством юмора не как у Степаненко)
Да вроде Йанга,Акроса не оскорблял
Вас с юджином тоже ни разу
Просто факты констатировал)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 16:52
#2073
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Цитата:
drakon:
Радость, ты, моя. Я полностью с тобой, согласен. До последней Буквы...

Во биба подскочил к своей фанатке) значит и боба рядом)
Сейчас начнут тут акт взаимного.....ну того самого чего люди не делают обычно)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1266
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 20:03
#2074
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Цитата:
abaika95:
Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриями

Человек-прыщ. Новый злодей форума.
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