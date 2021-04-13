В сети расптростроняется куча видео с переброской российской техники и войск к границам Украины На Украине тоже войска стягивают к ЛДНР Два Вовы видно решили кредит доверия своего населения радикальным образом заработать
abaika95: В отличии от тебя,я не ловлю кайф от участия в газетных конкурсах
Во-первых, хоть отличие между нами действительно существует, но я что-то не помню ловли кайфа от участия в конкурсах. Во-вторых, ты путаешь кайф и эйфорию. В-третьих, речь шла не об участии, а о победе.
Есть такой педагогический прием для работы с двоечниками и трудными подростками - нужно дать им поверить в себя, а для этого необходимо начать их хвалить, оказывать всяческое доверие, ставить в пример. От этого двоечники начинают испытывать эйфорию и на этом фоне улучшают показатели, лучше социализируются, если этот порыв удается направить в правильное русло. Но иногда возникают проблемы с перебором воздействия и тогда возникают необоснованные звездные болезни, а на их фоне проявляется неадекватное поведение и начинается порка косяков, как это и случилось с тобой. Цитата:
abaika95: Ну так бы ты у Юджина под веткой вопрошал, чтож ты лицемеришь?) А ошибку признал бы прямо, если была бы ошибка а не обычное рядовое недоразумение
Если бы ты под веткой Юджина не злорадствовал и не раздувал пожар, то и к твоему косяку отнеслись бы лояльнее. Но ты даже сейчас показываешь, что у других видишь соринку в глазу, а у себя и бревна не замечаешь. А уж раз ты сам выбрал роль форумного злодея, то нет никакого смысла обижаться, когда идет обычный для общества процесс борьбы со злом.
Coopidon: Что с тобой? У тебя приступ самобичевания? Или кумысу переел?
А у тебя приступы самобичевания только с кумысом проявляются? БеднаяЦитата:
Coopidon: Бойся! Прячься под одеяло, пока не поздно!!!
Чего бояться? Старую своетскую технику которую к Украине перебрасывают? Ее сами водители не боятся что уж а других говорить Цитата:
Victor Yang: Вот бомбит у комментатора! А это же новый канал Куата!
Почему новый, если старый? Цитата:
Маркс: Во-первых, хоть отличие между нами действительно существует, но я что-то не помню ловли кайфа от участия в конкурсах. Во-вторых, ты путаешь кайф и эйфорию. В-третьих, речь шла не об участии, а о победе.
Ну хорошо,я не такой как ты и не получаю эйфорию от победы в лёгких газетных конкурсах мне всё-таки не 60 лет чтобы от этого эйфорить) Цитата:
Маркс: Есть такой педагогический прием для работы с двоечниками и трудными подростками - нужно дать им поверить в себя,
Ааа так вот что с тобой случилось в детстве? Ты двоечник которому глупые педагоги дали поверить в себя и укрепили в тебе твою глупость? Гнать надо таких педагогов которые применяют психологические приемы не учитывая индивидуальные особенности учеников) хочешь поговорить об этом? Тебя гложит эта проблема? Цитата:
Маркс: Если бы ты под веткой Юджина не злорадствовал и не раздувал пожар, то и к твоему косяку отнеслись бы лояльнее.
А ну тоесть журналист так неадекватно нахамила потомучто ей обидно за Юджина стало?) Ну чтож тогда Юджин попал ещё больше) И да лицемерить ты раньше начал когда встрял за косячника в чем укрепил за собой звание необьективного глупца) Цитата:
Маркс: Но ты даже сейчас показываешь, что у других видишь соринку в глазу, а у себя и бревна не замечаешь.
Замечаю Было бы то бревно а не то что пытаются тут навесить мне ложную виновность газлайтингом всякие двоечники котырые слабо разбираются в психологии поэтому постоянно ложают и ловятся) Цитата:
Маркс: А уж раз ты сам выбрал роль форумного злодея, то нет никакого смысла обижаться, когда идет обычный для общества процесс борьбы со злом.
Я само добро во плоти и сторонник объективного подхода к проблеме,если ты считаешь это злом то кто ты тогда?)) С тобой надо бороться тут всеми силами
Старый был удалён - там было 11 тысяч подписчиков. А это новый, с немного изменённым названием - теперь это "Онлайн-партия". Но видео там всё равно провокационные - даже после удовлетворения запроса и предоставления казахскоязычного работника, они продолжают скандалить и возмущаться.
abaika95: Ну хорошо,я не такой как ты и не получаю эйфорию от победы в лёгких газетных конкурсах мне всё-таки не 60 лет чтобы от этого эйфорить)
Ну это и по твоим писулькам понятно, что ты еще не вошел в зону мудрости. Да и из зоны пятого класса тоже еще не вышел, поэтому такие проблемы с эйфорией и ее последствиями. Цитата:
abaika95: Ты двоечник которому глупые педагоги дали поверить в себя и укрепили в тебе твою глупость?
Ты этой фразой в очередной раз доказал скудость ума, раз уж даже не можешь понять смысла простого педагогического приема. Цитата:
abaika95: И да лицемерить ты раньше начал когда встрял за косячника в чем укрепил за собой звание необьективного глупца)
Даже здесь не можешь унять проявления своих комплексов неполноценности. Ты думаешь, что если обозвать кого-нибудь глупцом, это автоматически поднимет тебя из твоего колодца невежества? Такой механизм может сработать только в недрах твоего же больного мозга, что вызовет очередную эйфорию и заставит тебя совершить очередные ошибки. Цитата:
abaika95: Было бы то бревно а не то что пытаются тут навесить мне ложную виновность газлайтингом
Ишь ты! Видать уже не раз сталкивался с этим, что даже терминологию освоил. Жизнь без газлайтинга не мила? Цитата:
abaika95: Я само добро во плоти
Не силен в этических и религиозных вопросах, но вроде бы плоть и добро как-то не стыкуются. Плоть грешна, поэтому в твоем высказывании либо оговорка по Фрейду, либо неудачная попытка зла по обыкновению притвориться добром.
Маркс: Ну это и по твоим писулькам понятно, что ты еще не вошел в зону мудрости. Да и из зоны пятого класса тоже еще не вышел, поэтому такие проблемы с эйфорией и ее последствиями. Цитата:
Так скучно если честно дискутировать с узскомыслящим человеком который по всей видимости наслаждается тем, что мнит себя как бы умником но отвечающий в итоге непролазной глупостью на сообщения в диалогах)Цитата:
Маркс: Ты этой фразой в очередной раз доказал скудость ума, раз уж даже не можешь понять смысла простого педагогического приема.
Бессмысленный ответ даже не попадающий в контекст По всей видимости долго думал и ничего не придумал кроме как вывести бессмылицу) в этом весь как бы Маркс Цитата:
Маркс: Даже здесь не можешь унять проявления своих комплексов неполноценности. Ты думаешь, что если обозвать кого-нибудь глупцом, это автоматически поднимет тебя из твоего колодца невежества? Такой механизм может сработать только в недрах твоего же больного мозга, что вызовет очередную эйфорию и заставит тебя совершить очередные ошибки.
Нет ты просто глупец потомучто не объективен донельзя А знаешь почему именно глупец а не слепец? Потмоучто приходится всегда искать оправдания для своего переобувания и чем дальше тем они смешнее) Цитата:
Маркс: Ишь ты! Видать уже не раз сталкивался с этим, что даже терминологию освоил. Жизнь без газлайтинга не мила?
Мила Я тебя постоянно в нем держу а ты и вертишься и против меня немного не хватает... прием этот использовать) Цитата:
Маркс: Не силен в этических и религиозных вопросах, но вроде бы плоть и добро как-то не стыкуются. Плоть грешна, поэтому в твоем высказывании либо оговорка по Фрейду, либо неудачная попытка зла по обыкновению притвориться добром.
Ты и в юморе не силен и в логике и в постмодернизме я смотрю Где надо просто понять ты пытаешься делаешь серьезную мину и воевать с ней) Фантомы выстриваемые твоим мышлением в процессе спора, могут сыграть с тобой когда то злую шутку) в итоге ты вместо диалога обыгрыаешь сам себя) А это ещё скучнее Для меня Цитата:
Victor Yang: Старый был удалён - там было 11 тысяч подписчиков. А это новый, с немного изменённым названием - теперь это "Онлайн-партия". Но видео там всё равно провокационные - даже после удовлетворения запроса и предоставления казахскоязычного работника, они продолжают скандалить и возмущаться.
Ааа я что-то так не следил за его творчеством чтобы уловить когда он поменял каналы Ну теперь он с партией то разгонится на всю) погремушка тут верищать про чемоданы и вокзалы будет ещё сильнее Ляпота
Маркс: Даже здесь не можешь унять проявления своих комплексов неполноценности.
В реале такие представляют собой низкорослых кривоногих очкастых хлюпиков с кучей комплексов, несмеющих и взгляд поднять на окружающих Зато анонимно на форумах дают себе волю сорваться с лаем на всех, кто под руку подвернётся, понаслаждаться оскорблениями оппонентов, приписывая другим свои недостатки, и безнаказанностью Вошёл в раж (сильное возбуждение, неистовство), ему уже трудно остановиться Вступая с ним в перепалку, тем самым стимулируем его Кого он здесь ещё не оскорбил? Уже до редакции добрался
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