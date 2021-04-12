Отправлено: - 11:06

elektron:

Ну во первых не Pfizer , а BionTech-Pfizer, а во вторых спутник 50 стран мира уже заказали.

Цитата:А почему Германия тогда не заказала?) 50 же стран не могут ошибаться?) Или это опять тот прием когда Россию лучше любить из Германии а ее вакцины хвалить когда сам привился немецкой?)