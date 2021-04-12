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≡ "Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41339
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 12.04.21 - 11:30
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В трепетном ожидании 62-летний Владимир провел выходные, гордясь тем, что так у нас все хорошо налажено – при помощи нескольких кликов мыши уже практически получил услугу. Он был уверен, что сможет больше не жить в страхе, ожидая удара от невидимого врага.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11616
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 14.04.21 - 10:34
#30
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в приложении DAMUMED можно записаться
на вакцинацию от кви.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7635
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 14.04.21 - 11:06
#31
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Цитата:
elektron:
Ну во первых не Pfizer , а BionTech-Pfizer, а во вторых спутник 50 стран мира уже заказали.

А почему Германия тогда не заказала?) 50 же стран не могут ошибаться?) Или это опять тот прием когда Россию лучше любить из Германии а ее вакцины хвалить когда сам привился немецкой?)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2046
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 14.04.21 - 11:24
#32
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Цитата:
elektron:
у во первых не Pfizer , а BionTech-Pfizer, а во вторых спутник 50 стран мира уже заказали.

какие ваши доказательсва, что 50 стран заказали? Где пруфы?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6789
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 14.04.21 - 11:36
#33
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Цитата:
abaika95:
А почему Германия тогда не заказала?)

>>Сейчас «Спутник V» проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Ряд стран Евросоюза уже объявили о готовности закупить российский препарат, если он будет зарегистрирован на территории ЕС.>>
я тут не причём :lol: Цитата:
юля елиссева:
какие ваши доказательсва, что 50 стран заказали? Где пруфы?

читайте ;-)
у вас гугл сломался? :lol:
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1814
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 14.04.21 - 11:48
#34
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Сколько треску ненужного, обсуждений. А сами пытались предпринять что-либо? Я привился, в позапрошлый вторник первую дозу Спутника получил.В конце апреля вторая.
Просто позвонил в свою поликлинику, просто записался, просто через три дня перезвонили и просто пригласили, просто приехал и просто привился. Всего делов.
Клятву иллюминатов перед процедурой не требовали, рога не выросли, к вышкам 5G для обновления не тянет, зова пить кровь младенцев не ощущаю, НЛО с зелёными человечками по ночам не беспокоят, чешуек рептилоидных тоже нет...нормальное состояние. Пару дней вечером ощущал усталость. Сейчас бодрячком.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7635
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 14.04.21 - 12:07
#35
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Цитата:
elektron:
>>Сейчас «Спутник V» проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Ряд стран Евросоюза уже объявили о готовности закупить российский препарат, если он будет зарегистрирован на территории ЕС.>>

Ключевое слово
ЕСЛИ))
Сами каким препаратом думаете привиться?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6789
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 14.04.21 - 12:17
#36
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Цитата:
abaika95:
Сами каким препаратом думаете привиться?

как очередь дойдёт, когда пока не ясно, то любой вакциной. Я не из привередливых. :-) А так две земли - Баерн и ещё какая то, хотят самостоятельно, вопреки решения европарламента, заказать спутник. ;-)
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
944
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 14.04.21 - 12:30
#37
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Цитата:
Горожанин_kst:
Клятву иллюминатов перед процедурой не требовали, рога не выросли, к вышкам 5G для обновления не тянет, зова пить кровь младенцев не ощущаю, НЛО с зелёными человечками по ночам не беспокоят, чешуек рептилоидных тоже нет...нормальное состояние

:lol:
Браво!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1265
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 14.04.21 - 15:26
#38
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Цитата:
Горожанин_kst:

Фееричненько!!! )))
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lavprof
§ lavprof
(Пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
26
Re: "Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался...
Отправлено: 14.04.21 - 15:30
#39
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Цитата:
Добринцофф:
Друзья в Германии живут ,сказали не за что Пфайзером вакцинироваться не будут, так как есть подтверждённые случаи тромбозов и летальных исходов.


а тромбозы разве не AstraZeneca?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2046
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 14.04.21 - 16:17
#40
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Цитата:
elektron:
читайте

Коммерсант давно уже не тот, что был прежде. Он стал еще одним инструментом кремлевской пропаганды. Давай ссылку на источник заслуживающий доверия.
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