"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 12.04.21 - 11:30
В трепетном ожидании 62-летний Владимир провел выходные, гордясь тем, что так у нас все хорошо налажено – при помощи нескольких кликов мыши уже практически получил услугу. Он был уверен, что сможет больше не жить в страхе, ожидая удара от невидимого врага. Читать новость
>>Сейчас «Спутник V» проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Ряд стран Евросоюза уже объявили о готовности закупить российский препарат, если он будет зарегистрирован на территории ЕС.>> я тут не причём Цитата:
юля елиссева: какие ваши доказательсва, что 50 стран заказали? Где пруфы?
Сколько треску ненужного, обсуждений. А сами пытались предпринять что-либо? Я привился, в позапрошлый вторник первую дозу Спутника получил.В конце апреля вторая. Просто позвонил в свою поликлинику, просто записался, просто через три дня перезвонили и просто пригласили, просто приехал и просто привился. Всего делов. Клятву иллюминатов перед процедурой не требовали, рога не выросли, к вышкам 5G для обновления не тянет, зова пить кровь младенцев не ощущаю, НЛО с зелёными человечками по ночам не беспокоят, чешуек рептилоидных тоже нет...нормальное состояние. Пару дней вечером ощущал усталость. Сейчас бодрячком.
elektron: >>Сейчас «Спутник V» проходит экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Ряд стран Евросоюза уже объявили о готовности закупить российский препарат, если он будет зарегистрирован на территории ЕС.>>
Ключевое слово ЕСЛИ)) Сами каким препаратом думаете привиться?
Горожанин_kst: Клятву иллюминатов перед процедурой не требовали, рога не выросли, к вышкам 5G для обновления не тянет, зова пить кровь младенцев не ощущаю, НЛО с зелёными человечками по ночам не беспокоят, чешуек рептилоидных тоже нет...нормальное состояние
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