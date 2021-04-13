Отправлено: - 11:04

Coopidon:

Что с тобой? У тебя приступ самобичевания? Или кумысу переел?

Coopidon:

Бойся! Прячься под одеяло, пока не поздно!!!

Victor Yang:

Вот бомбит у комментатора! А это же новый канал Куата!

Маркс:

Во-первых, хоть отличие между нами действительно существует, но я что-то не помню ловли кайфа от участия в конкурсах. Во-вторых, ты путаешь кайф и эйфорию. В-третьих, речь шла не об участии, а о победе.

Маркс:

Есть такой педагогический прием для работы с двоечниками и трудными подростками - нужно дать им поверить в себя,

Маркс:

Если бы ты под веткой Юджина не злорадствовал и не раздувал пожар, то и к твоему косяку отнеслись бы лояльнее.

Маркс:

Но ты даже сейчас показываешь, что у других видишь соринку в глазу, а у себя и бревна не замечаешь.

Маркс:

А уж раз ты сам выбрал роль форумного злодея, то нет никакого смысла обижаться, когда идет обычный для общества процесс борьбы со злом.

Цитата:А у тебя приступы самобичевания только с кумысом проявляются? БеднаяЦитата:Чего бояться?Старую своетскую технику которую к Украине перебрасывают?Ее сами водители не боятся что уж а других говоритьЦитата:Почему новый, если старый?Цитата:Ну хорошо,я не такой как ты и не получаю эйфорию от победы в лёгких газетных конкурсах мне всё-таки не 60 лет чтобы от этого эйфорить)Цитата:Ааа так вот что с тобой случилось в детстве? Ты двоечник которому глупые педагоги дали поверить в себя и укрепили в тебе твою глупость? Гнать надо таких педагогов которые применяют психологические приемы не учитывая индивидуальные особенности учеников) хочешь поговорить об этом? Тебя гложит эта проблема?Цитата:А ну тоесть журналист так неадекватно нахамила потомучто ей обидно за Юджина стало?) Ну чтож тогда Юджин попал ещё больше)И да лицемерить ты раньше начал когда встрял за косячника в чем укрепил за собой звание необьективного глупца)Цитата:ЗамечаюБыло бы то бревно а не то что пытаются тут навесить мне ложную виновность газлайтингом всякие двоечники котырые слабо разбираются в психологии поэтому постоянно ложают и ловятся)Цитата:Я само добро во плоти и сторонник объективного подхода к проблеме,если ты считаешь это злом то кто ты тогда?)) С тобой надо бороться тут всеми силами