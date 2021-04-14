Отправлено: - 14:12





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41726 через среднюю и заднюю (при наличии) дверь.Источник:

юля елиссева:

Не дано чиновникам понять, что 99,9% кустанайцев, которые ездят в автобусах - это честные люди, которые не ездят зайцем и всегда добросовестно оплачивают за проезд.

Цитата:В смысле - "при наличии"? По правилам перевозок в автобусе должно быть минимум две двери.Цитата:Ну это за 80 тенге можно быть честным. А вот за 160 из этих 99%, процентов пять могут оказаться не совсем честными.А можно покататься несколько месяцев и потом решить - может, выгоднее поставить валидаторы на каждом входе? Тут ещё одна выгода есть - если один валидатор не работает - будет работать второй и не нужно автобус снимать с рейсов. Ну а "наличники" могут проходить к водителю и оплачивать. Хотя, в больших автобусах, особенно в час пик, это неудобно. А насколько нужно увеличить стоимость проезда для того чтобы нанять кондуктора?