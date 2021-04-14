В какую дверь заходить? - На наболевший вопрос пассажиров автобусов наконец-то ответили в акимате Костаная
Отправлено: 14.04.21 - 12:14
По наблюдениям корреспондентов «НГ», в последнее время даже водители маршрута № 3, которые строго соблюдали правила, введенные после внедрения безналичной системы оплаты проезда, стали открывать для входящих пассажиров среднюю дверь. Читать новость
" -Если будет вход в среднюю дверь, то как контролеры смогут проверить оплату проезда у пассажиров? - комментировал "НГ" в конце марта директор ТОО «Жарык Жол-1» Виктор МУЩИНСКИЙ." А как они вообще собираются проверять? Билеты то не выдаются при оплате карточкой. Будут заходить и объявлять - У кого нет карточки предъявите билеты? Или - Предъявите выписку по банковской карте в мобильном приложении? Что за бред вообще. Годами сложилась нормальная ситуация в автобусах - все выходят в переднюю дверь при этом оплачивая проезд - и всё нормально. И сейчас эта система продолжает прекрасно работать. И никаких зайцев, а если кто-то выскочит в заднюю дверь без оплаты, так это при мне за 20 лет моего пользования общественным транспортом, случалось всего пару раз. Такое ощущение, что все эти правила и распоряжения придумывают люди никогда не ездившие на автобусах и не имевшие с ними дело.
В смысле - "при наличии"? По правилам перевозок в автобусе должно быть минимум две двери. Цитата:
юля елиссева: Не дано чиновникам понять, что 99,9% кустанайцев, которые ездят в автобусах - это честные люди, которые не ездят зайцем и всегда добросовестно оплачивают за проезд.
Ну это за 80 тенге можно быть честным. А вот за 160 из этих 99%, процентов пять могут оказаться не совсем честными. А можно покататься несколько месяцев и потом решить - может, выгоднее поставить валидаторы на каждом входе? Тут ещё одна выгода есть - если один валидатор не работает - будет работать второй и не нужно автобус снимать с рейсов. Ну а "наличники" могут проходить к водителю и оплачивать. Хотя, в больших автобусах, особенно в час пик, это неудобно. А насколько нужно увеличить стоимость проезда для того чтобы нанять кондуктора?
Victor Yang: может, выгоднее поставить валидаторы на каждом входе?
Вспомнил, будучи недавно в Челябинске, от их транспорта был конечно не в восторге. Точнее их, внешнего вида. Но зато его много и разного. Проблемы уехать, ожидания нет. В 2 гис даже видно как они двигаются. В зачуханных ПАЗиках и газелях - маршрутках оплата через водителя. В троллейбусах, трамваях через кондуктора, которая возьмет и наличкой и картой. Приложит её к висящему на шее пос-терминалу и выдаст чек. Но однажды в одном суровом трамвае №5 увидел валидаторы... их было ТРИ, на поручнях у каждой двери. И объявление. Не удержался сфоткал. И водитель постоянно объявляет, что наличкой оплата у него, а безналом через валидаторы. Причем, разницы в цене НЕТ... 23 рубля.
А зеркала для чего водителям автобусов? Они что не знают что надо в них смотреть , чтобы видеть пассажиров, выходящих в среднюю и заднюю дверь. А как раньше водители видели в 70-90-е годы? Или водители другие были. Заходишь в автобус в переднюю дверь оплачиваешь проезд и спокойно выходишь. Чем неудобно ?
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать