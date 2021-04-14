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≡ В какую дверь заходить? - На наболевший вопрос пассажиров автобусов наконец-то ответили в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41339
В какую дверь заходить? - На наболевший вопрос пассажиров автобусов наконец-то ответили в акимате Костаная
Отправлено: 14.04.21 - 12:14
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По наблюдениям корреспондентов «НГ», в последнее время даже водители маршрута № 3, которые строго соблюдали правила, введенные после внедрения безналичной системы оплаты проезда, стали открывать для входящих пассажиров среднюю дверь.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7356
Re: В какую дверь заходить? - На наболевший вопрос пассажиров...
Отправлено: 14.04.21 - 12:14
#1
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Цитата:
Акимат Костаная больше не будет настаивать на том, чтобы пассажиров городских и пригородных автобусов пропускали в салон через переднюю дверь

Анекдот старый вспомнил... А как дышал... Как дышал...
Ну сразу же говорили, это НЕ-У-ДОБ-НО... никому.
Нет же , поизображали новаторов и руководителей... и хватит.
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
179
Re: В какую дверь заходить? - На наболевший вопрос пассажиров...
Отправлено: 14.04.21 - 12:25
#2
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Самое интересное. Сколько езжу в автобусах не видел "зайцев"...., все дисциплинированно идут к передней двери и оплачивают, а не выскакивают лишь бы выскочить без оплаты. А нужны ли контролеры?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21599
В какую дверь заходить? - На наболевший вопрос пассажиров автобусов наконец-то ответили в акимате Костаная
Отправлено: 14.04.21 - 12:52
#3
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Цитата:
5555:
А нужны ли контролеры?

Обязательно - нужны... :lol: ;-)
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
61
В какую дверь заходить? - На наболевший вопрос пассажиров автобусов наконец-то ответили в акимате Костаная
Отправлено: 14.04.21 - 13:04
#4
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" -Если будет вход в среднюю дверь, то как контролеры смогут проверить оплату проезда у пассажиров? - комментировал "НГ" в конце марта директор ТОО «Жарык Жол-1» Виктор МУЩИНСКИЙ."
А как они вообще собираются проверять? Билеты то не выдаются при оплате карточкой.
Будут заходить и объявлять - У кого нет карточки предъявите билеты? Или - Предъявите выписку по банковской карте в мобильном приложении? Что за бред вообще.
Годами сложилась нормальная ситуация в автобусах - все выходят в переднюю дверь при этом оплачивая проезд - и всё нормально. И сейчас эта система продолжает прекрасно работать. И никаких зайцев, а если кто-то выскочит в заднюю дверь без оплаты, так это при мне за 20 лет моего пользования общественным транспортом, случалось всего пару раз.
Такое ощущение, что все эти правила и распоряжения придумывают люди никогда не ездившие на автобусах и не имевшие с ними дело.

[Исправлено: ladas, 14.04.2021 - 13:06]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2046
В какую дверь заходить? - На наболевший вопрос пассажиров автобусов наконец-то ответили в акимате Костаная
Отправлено: 14.04.21 - 13:32
#5
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Цитата:
ladas:
Такое ощущение, что все эти правила и распоряжения придумывают люди никогда не ездившие на автобусах и не имевшие с ними дело.

Не дано чиновникам понять, что 99,9% кустанайцев, которые ездят в автобусах - это честные люди, которые не ездят зайцем и всегда добросовестно оплачивают за проезд.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13855
Re: В какую дверь заходить? - На наболевший вопрос пассажиров...
Отправлено: 14.04.21 - 14:12
#6
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Цитата:
через среднюю и заднюю (при наличии) дверь.

Источник:

В смысле - "при наличии"? По правилам перевозок в автобусе должно быть минимум две двери.
Цитата:
юля елиссева:
Не дано чиновникам понять, что 99,9% кустанайцев, которые ездят в автобусах - это честные люди, которые не ездят зайцем и всегда добросовестно оплачивают за проезд.

Ну это за 80 тенге можно быть честным. А вот за 160 из этих 99%, процентов пять могут оказаться не совсем честными.
А можно покататься несколько месяцев и потом решить - может, выгоднее поставить валидаторы на каждом входе? Тут ещё одна выгода есть - если один валидатор не работает - будет работать второй и не нужно автобус снимать с рейсов. Ну а "наличники" могут проходить к водителю и оплачивать. Хотя, в больших автобусах, особенно в час пик, это неудобно. А насколько нужно увеличить стоимость проезда для того чтобы нанять кондуктора?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7356
В какую дверь заходить? - На наболевший вопрос пассажиров автобусов наконец-то ответили в акимате Костаная
Отправлено: 14.04.21 - 14:15
#7
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Цитата:
юля елиссева:
Не дано чиновникам понять, что 99,9% кустанайцев, которые ездят в автобусах - это честные люди,

Опять старый анекдот вспомнил...
Почему Ленин всегда стоял лицом к зданию чиновников? Потому, что за народ он спокоен, а за этими б...ми глаз да глаз нужен.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7356
В какую дверь заходить? - На наболевший вопрос пассажиров автобусов наконец-то ответили в акимате Костаная
Отправлено: 14.04.21 - 14:58
#8
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Цитата:
Victor Yang:
может, выгоднее поставить валидаторы на каждом входе?

Вспомнил, будучи недавно в Челябинске, от их транспорта был конечно не в восторге. Точнее их, внешнего вида. Но зато его много и разного. Проблемы уехать, ожидания нет. В 2 гис даже видно как они двигаются.
В зачуханных ПАЗиках и газелях - маршрутках оплата через водителя. В троллейбусах, трамваях через кондуктора, которая возьмет и наличкой и картой. Приложит её к висящему на шее пос-терминалу и выдаст чек. Но однажды в одном суровом трамвае №5 увидел валидаторы... их было ТРИ, на поручнях у каждой двери. И объявление. Не удержался сфоткал. И водитель постоянно объявляет, что наличкой оплата у него, а безналом через валидаторы. Причем, разницы в цене НЕТ... 23 рубля.


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7
§ 71422
(Пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
18
Re: В какую дверь заходить? - На наболевший вопрос пассажиров...
Отправлено: 14.04.21 - 15:00
#9
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А зеркала для чего водителям автобусов? Они что не знают что надо в них смотреть , чтобы видеть пассажиров, выходящих в среднюю и заднюю дверь. А как раньше водители видели в 70-90-е годы? Или водители другие были. Заходишь в автобус в переднюю дверь оплачиваешь проезд и спокойно выходишь. Чем неудобно ?
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