Прогноз на 5 дней
ясно+12°C
  • 777 мм рт.ст.
  • 54% влажность
  • ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайская область вновь переместилась в "зеленую" зону
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41338
Костанайская область вновь переместилась в "зеленую" зону
Отправлено: 14.04.21 - 10:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помимо нашего региона "зелеными" остаются Восточно-Казахстанская и Туркестанская области. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 апреля, в "красной" зоне находятся 8 регионов.
Читать новость

N
§ Nikola_Esil
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.11.18
Сообщений:
57
Re: Костанайская область вновь переместилась в...
Отправлено: 14.04.21 - 10:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напоминает Советский мультфильм: "Входит и выходит. Замечательно выходит"
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
140
Re: Костанайская область вновь переместилась в...
Отправлено: 14.04.21 - 11:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем бы дитя не тешилось...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: elektron, юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS