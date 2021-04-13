Отправлено: - 15:46

таноми52:

Из года в год одно и то же!

Цитата:Я бы сказал, что с каждым годом все хуже и хуже. На Абая делали ремонт теплотрассы, убили все газоны и все тротуары, теперь везде размазанная глина со следами грузовых машин. После каждого современного ремонта становится до ужаса жалко город. Это как если бы женщина пошла делать косметическую операцию, а ее бы там превратили в бабу-ягу. А ведь впереди опять новые ремонты ...