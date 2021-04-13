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Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41338
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 14:32
Все прошлогодние лето и осень, с разной интенсивностью, кипела работа по долгожданному капитальному ремонту улицы Чкалова от проспекта Абая до улицы Карбышева, доставляя много терпимых неудобств жителям окрестных домов. По их наблюдениям, эти работы были схожи с сюжетом известной басни Крылова «Стрекоза и муравей».
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 762
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 14:32
Это брусчатка, которая ближе к дороге, вообще нагрузки не несет никакой, а уже провалилась. Но главное деньги освоены
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2318
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 15:22
Из года в год одно и то же!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21598
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 15:31
Цитата:
Но зато, как красиво...
таноми52:
Из года в год одно и то же!
Из года в год одно и то же!
Но зато, как красиво...
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 15:46
Цитата:
Я бы сказал, что с каждым годом все хуже и хуже. На Абая делали ремонт теплотрассы, убили все газоны и все тротуары, теперь везде размазанная глина со следами грузовых машин. После каждого современного ремонта становится до ужаса жалко город. Это как если бы женщина пошла делать косметическую операцию, а ее бы там превратили в бабу-ягу. А ведь впереди опять новые ремонты ...
таноми52:
Из года в год одно и то же!
Из года в год одно и то же!
Я бы сказал, что с каждым годом все хуже и хуже. На Абая делали ремонт теплотрассы, убили все газоны и все тротуары, теперь везде размазанная глина со следами грузовых машин. После каждого современного ремонта становится до ужаса жалко город. Это как если бы женщина пошла делать косметическую операцию, а ее бы там превратили в бабу-ягу. А ведь впереди опять новые ремонты ...
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 15:49
Цитата:
и туристов иностранных теперь привлечь можно. Придумать историю, что эта древняя брусчатка положена еще во времена Архимеда...
Ну вы же помните, по закону Архимеда: никто проверять не будет!
drakon:
Но зато, как красиво...
Но зато, как красиво...
и туристов иностранных теперь привлечь можно. Придумать историю, что эта древняя брусчатка положена еще во времена Архимеда...
Ну вы же помните, по закону Архимеда: никто проверять не будет!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1152
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 16:56
Токаев вчера сказал, чтобы за некачественный ремонт дорог сажали всех. Народ мол возмущается. Не знаю сбудется или нет?
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 17:55
'Код:
При всем уважении, к персоне
Юджин
Какого это народа мудрость?
У нас в Великой степи такой мудрости нет!
Совсем...
'
При всем уважении, к персоне
Юджин
Какого это народа мудрость?
У нас в Великой степи такой мудрости нет!
Совсем...
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 18:01
'Код:
Может это для вас станет откровением
Просто после всего,тупо денег не хватает
На,собственно,качественный ремонт...
'
Может это для вас станет откровением
Просто после всего,тупо денег не хватает
На,собственно,качественный ремонт...
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 22:10
Цитата:
Здравомыслящего, однако...
Цитата:
Не думаю. Сделай то же самое не впопыхах в ноябре, а летом и в начале осени, то наверное и результат был другой.
Да и сейчас, в принципе исправимо. Срач и грязь можно убрать, брусчатку снять и уложить на выровненную поверхность, деревья можно посадить... было бы желание и переживание за город, за людей, за свою репутацию, в конце концов.
urmas:
Какого это народа мудрость?
Какого это народа мудрость?
Здравомыслящего, однако...
Цитата:
urmas:
Просто после всего,тупо денег не хватает На,собственно,качественный ремонт...
Просто после всего,тупо денег не хватает На,собственно,качественный ремонт...
Не думаю. Сделай то же самое не впопыхах в ноябре, а летом и в начале осени, то наверное и результат был другой.
Да и сейчас, в принципе исправимо. Срач и грязь можно убрать, брусчатку снять и уложить на выровненную поверхность, деревья можно посадить... было бы желание и переживание за город, за людей, за свою репутацию, в конце концов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6789
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 22:14
Цитата:
А его что каждый год проводить нужно, если качественно сделать, то лет на 20-ть хватить должно. Тут что то не то 30-ть лет прошло, а лучше так и не видно...
urmas:
Может это для вас станет откровением Просто после всего,тупо денег не хватает На,собственно,качественный ремонт...
Может это для вас станет откровением Просто после всего,тупо денег не хватает На,собственно,качественный ремонт...
А его что каждый год проводить нужно, если качественно сделать, то лет на 20-ть хватить должно. Тут что то не то 30-ть лет прошло, а лучше так и не видно...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6789
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 22:15
Цитата:
Простите, после всего чего? не уточните?
urmas:
Просто после всего,тупо денег не хватает
Просто после всего,тупо денег не хватает
Простите, после всего чего? не уточните?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4588
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 22:52
Это видимо новые технологии такие, я будучи подростком любил кататься на велике по набережной водоема в Аркалыке, там точно такими волнами уложили асфальт в то время. Хотя столько воды утекло, про качество укладки никто тогда не возмущался
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3888
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 14.04.21 - 09:34
Вроде осваивают больше, а город только грязнее и неуютнее становится.
А ключевое здесь "ОСВАИВАЮТ"!
Никто не спрашивает за качество, новая набережная справа при въезде через большой мост поплыла опять, потому что работы там тоже впопыхах уже по снегу велись.
И где тот хозяин который по шапке даст всем этим раздолбаям, сливающим бюджет в унитаз?
Из кожи лезут бабки с центра затащить и "ОСВОИТЬТ", но не для того что бы область и город стали лучше.
И парадокс, но они ещё за это медали получат и повышения по службе!
Конечно если особо жадных или тупых не посадят.
А ключевое здесь "ОСВАИВАЮТ"!
Никто не спрашивает за качество, новая набережная справа при въезде через большой мост поплыла опять, потому что работы там тоже впопыхах уже по снегу велись.
И где тот хозяин который по шапке даст всем этим раздолбаям, сливающим бюджет в унитаз?
Из кожи лезут бабки с центра затащить и "ОСВОИТЬТ", но не для того что бы область и город стали лучше.
И парадокс, но они ещё за это медали получат и повышения по службе!
Конечно если особо жадных или тупых не посадят.
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 14.04.21 - 11:18
Цитата:
Делая некачественный ремонт, все эти халтурщики не просто сливают бюджет, они совершают вредительские действия по разрушению экономики страны. Потому что вместо одного бюджета на ремонт приходится тратить еще бюджет на демонтаж этого ремонта и еще один бюджет на следующий ремонт. И так до бесконечности.
peshexod:
И где тот хозяин который по шапке даст всем этим раздолбаям, сливающим бюджет в унитаз?
И где тот хозяин который по шапке даст всем этим раздолбаям, сливающим бюджет в унитаз?
Делая некачественный ремонт, все эти халтурщики не просто сливают бюджет, они совершают вредительские действия по разрушению экономики страны. Потому что вместо одного бюджета на ремонт приходится тратить еще бюджет на демонтаж этого ремонта и еще один бюджет на следующий ремонт. И так до бесконечности.
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