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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6789
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.04.21 - 20:20
#2056
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На любителя.
:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7634
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.04.21 - 21:44
#2057
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Цитата:
alex_60:
а про "многих" знаешь же анекдот есть.

Не тот пример привел
Немного не подходит по смыслу)
Тут как раз все "многие" кто в лес кто по дрова поехал, при этом грубя друг другу когда как можно было этого избежать с самого начала
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7634
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.04.21 - 21:50
#2058
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В сети расптростроняется куча видео с переброской российской техники и войск к границам Украины
На Украине тоже войска стягивают к ЛДНР
Два Вовы видно решили кредит доверия своего населения радикальным образом заработать
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
904
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 00:27
#2059
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Цитата:
abaika95: Ну с моей стороны это было обычное недоразумение

Что с тобой? У тебя приступ самобичевания? Или кумысу переел?
Цитата:
abaika95:
В сети расптростроняется куча видео с переброской российской техники и войск к границам Украины

Что там Украина!? Челябинск рядом!!!


Бойся! Прячься под одеяло, пока не поздно!!!! :-o :oops:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 01:03
#2060
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Цитата:
Coopidon:
Челябинск рядом!!!

Вот бомбит у комментатора! А это же новый канал Куата!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10182
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 01:03
#2061
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Цитата:
elektron:

Я иногда поражаюсь, как гугл понимает мой кривой английский в шумной комнате, когда я кричу ему из-за двери))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10182
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 01:05
#2062
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Цитата:
Victor Yang:
Вот бомбит у комментатора! А это же новый канал Куата!

Ха, точно, его голос))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 01:13
#2063
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Цитата:
maxsaf:
точно, его голос))

Я по голосу не узнаю - я название канала посмотрел и другие видео.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1262
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 10:45
#2064
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Цитата:
abaika95:
В отличии от тебя,я не ловлю кайф от участия в газетных конкурсах

Во-первых, хоть отличие между нами действительно существует, но я что-то не помню ловли кайфа от участия в конкурсах. Во-вторых, ты путаешь кайф и эйфорию. В-третьих, речь шла не об участии, а о победе.

Есть такой педагогический прием для работы с двоечниками и трудными подростками - нужно дать им поверить в себя, а для этого необходимо начать их хвалить, оказывать всяческое доверие, ставить в пример. От этого двоечники начинают испытывать эйфорию и на этом фоне улучшают показатели, лучше социализируются, если этот порыв удается направить в правильное русло. Но иногда возникают проблемы с перебором воздействия и тогда возникают необоснованные звездные болезни, а на их фоне проявляется неадекватное поведение и начинается порка косяков, как это и случилось с тобой.
Цитата:
abaika95:
Ну так бы ты у Юджина под веткой вопрошал, чтож ты лицемеришь?) А ошибку признал бы прямо, если была бы ошибка а не обычное рядовое недоразумение

Если бы ты под веткой Юджина не злорадствовал и не раздувал пожар, то и к твоему косяку отнеслись бы лояльнее. Но ты даже сейчас показываешь, что у других видишь соринку в глазу, а у себя и бревна не замечаешь. А уж раз ты сам выбрал роль форумного злодея, то нет никакого смысла обижаться, когда идет обычный для общества процесс борьбы со злом.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7634
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 11:04
#2065
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Цитата:
Coopidon:
Что с тобой? У тебя приступ самобичевания? Или кумысу переел?

А у тебя приступы самобичевания только с кумысом проявляются? БеднаяЦитата:
Coopidon:
Бойся! Прячься под одеяло, пока не поздно!!!

Чего бояться?
Старую своетскую технику которую к Украине перебрасывают?
Ее сами водители не боятся что уж а других говорить
Цитата:
Victor Yang:
Вот бомбит у комментатора! А это же новый канал Куата!

Почему новый, если старый?
Цитата:
Маркс:
Во-первых, хоть отличие между нами действительно существует, но я что-то не помню ловли кайфа от участия в конкурсах. Во-вторых, ты путаешь кайф и эйфорию. В-третьих, речь шла не об участии, а о победе.

Ну хорошо,я не такой как ты и не получаю эйфорию от победы в лёгких газетных конкурсах мне всё-таки не 60 лет чтобы от этого эйфорить)
Цитата:
Маркс:
Есть такой педагогический прием для работы с двоечниками и трудными подростками - нужно дать им поверить в себя,

Ааа так вот что с тобой случилось в детстве? Ты двоечник которому глупые педагоги дали поверить в себя и укрепили в тебе твою глупость? Гнать надо таких педагогов которые применяют психологические приемы не учитывая индивидуальные особенности учеников) хочешь поговорить об этом? Тебя гложит эта проблема?
Цитата:
Маркс:
Если бы ты под веткой Юджина не злорадствовал и не раздувал пожар, то и к твоему косяку отнеслись бы лояльнее.

А ну тоесть журналист так неадекватно нахамила потомучто ей обидно за Юджина стало?) Ну чтож тогда Юджин попал ещё больше)
И да лицемерить ты раньше начал когда встрял за косячника в чем укрепил за собой звание необьективного глупца)
Цитата:
Маркс:
Но ты даже сейчас показываешь, что у других видишь соринку в глазу, а у себя и бревна не замечаешь.

Замечаю
Было бы то бревно а не то что пытаются тут навесить мне ложную виновность газлайтингом всякие двоечники котырые слабо разбираются в психологии поэтому постоянно ложают и ловятся)
Цитата:
Маркс:
А уж раз ты сам выбрал роль форумного злодея, то нет никакого смысла обижаться, когда идет обычный для общества процесс борьбы со злом.

Я само добро во плоти и сторонник объективного подхода к проблеме,если ты считаешь это злом то кто ты тогда?)) С тобой надо бороться тут всеми силами
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13854
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 11:15
#2066
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Цитата:
abaika95:
Почему новый, если старый?

Старый был удалён - там было 11 тысяч подписчиков. А это новый, с немного изменённым названием - теперь это "Онлайн-партия". Но видео там всё равно провокационные - даже после удовлетворения запроса и предоставления казахскоязычного работника, они продолжают скандалить и возмущаться.
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