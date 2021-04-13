В сети расптростроняется куча видео с переброской российской техники и войск к границам Украины На Украине тоже войска стягивают к ЛДНР Два Вовы видно решили кредит доверия своего населения радикальным образом заработать
abaika95: В отличии от тебя,я не ловлю кайф от участия в газетных конкурсах
Во-первых, хоть отличие между нами действительно существует, но я что-то не помню ловли кайфа от участия в конкурсах. Во-вторых, ты путаешь кайф и эйфорию. В-третьих, речь шла не об участии, а о победе.
Есть такой педагогический прием для работы с двоечниками и трудными подростками - нужно дать им поверить в себя, а для этого необходимо начать их хвалить, оказывать всяческое доверие, ставить в пример. От этого двоечники начинают испытывать эйфорию и на этом фоне улучшают показатели, лучше социализируются, если этот порыв удается направить в правильное русло. Но иногда возникают проблемы с перебором воздействия и тогда возникают необоснованные звездные болезни, а на их фоне проявляется неадекватное поведение и начинается порка косяков, как это и случилось с тобой. Цитата:
abaika95: Ну так бы ты у Юджина под веткой вопрошал, чтож ты лицемеришь?) А ошибку признал бы прямо, если была бы ошибка а не обычное рядовое недоразумение
Если бы ты под веткой Юджина не злорадствовал и не раздувал пожар, то и к твоему косяку отнеслись бы лояльнее. Но ты даже сейчас показываешь, что у других видишь соринку в глазу, а у себя и бревна не замечаешь. А уж раз ты сам выбрал роль форумного злодея, то нет никакого смысла обижаться, когда идет обычный для общества процесс борьбы со злом.
Coopidon: Что с тобой? У тебя приступ самобичевания? Или кумысу переел?
А у тебя приступы самобичевания только с кумысом проявляются? БеднаяЦитата:
Coopidon: Бойся! Прячься под одеяло, пока не поздно!!!
Чего бояться? Старую своетскую технику которую к Украине перебрасывают? Ее сами водители не боятся что уж а других говорить Цитата:
Victor Yang: Вот бомбит у комментатора! А это же новый канал Куата!
Почему новый, если старый? Цитата:
Маркс: Во-первых, хоть отличие между нами действительно существует, но я что-то не помню ловли кайфа от участия в конкурсах. Во-вторых, ты путаешь кайф и эйфорию. В-третьих, речь шла не об участии, а о победе.
Ну хорошо,я не такой как ты и не получаю эйфорию от победы в лёгких газетных конкурсах мне всё-таки не 60 лет чтобы от этого эйфорить) Цитата:
Маркс: Есть такой педагогический прием для работы с двоечниками и трудными подростками - нужно дать им поверить в себя,
Ааа так вот что с тобой случилось в детстве? Ты двоечник которому глупые педагоги дали поверить в себя и укрепили в тебе твою глупость? Гнать надо таких педагогов которые применяют психологические приемы не учитывая индивидуальные особенности учеников) хочешь поговорить об этом? Тебя гложит эта проблема? Цитата:
Маркс: Если бы ты под веткой Юджина не злорадствовал и не раздувал пожар, то и к твоему косяку отнеслись бы лояльнее.
А ну тоесть журналист так неадекватно нахамила потомучто ей обидно за Юджина стало?) Ну чтож тогда Юджин попал ещё больше) И да лицемерить ты раньше начал когда встрял за косячника в чем укрепил за собой звание необьективного глупца) Цитата:
Маркс: Но ты даже сейчас показываешь, что у других видишь соринку в глазу, а у себя и бревна не замечаешь.
Замечаю Было бы то бревно а не то что пытаются тут навесить мне ложную виновность газлайтингом всякие двоечники котырые слабо разбираются в психологии поэтому постоянно ложают и ловятся) Цитата:
Маркс: А уж раз ты сам выбрал роль форумного злодея, то нет никакого смысла обижаться, когда идет обычный для общества процесс борьбы со злом.
Я само добро во плоти и сторонник объективного подхода к проблеме,если ты считаешь это злом то кто ты тогда?)) С тобой надо бороться тут всеми силами
Старый был удалён - там было 11 тысяч подписчиков. А это новый, с немного изменённым названием - теперь это "Онлайн-партия". Но видео там всё равно провокационные - даже после удовлетворения запроса и предоставления казахскоязычного работника, они продолжают скандалить и возмущаться.
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