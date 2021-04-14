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≡ Караоке смогут начать работу по приложению Ashyq с 5 мая
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41338
Караоке смогут начать работу по приложению Ashyq с 5 мая
Отправлено: 14.04.21 - 10:41
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Приложение Ashyq будут использовать предприниматели во всех регионах Казахстана. 26 апреля пилотный проект Ashyq завершит свою работу, после чего его масштабируют на все регионы.
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antonK
* antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
860
Re: Караоке смогут начать работу по приложению Ashyq с 5 мая
Отправлено: 14.04.21 - 10:41
#1
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а если я вообще прививку сделаю, хотя судя по всему это не просто))
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2044
Re: Караоке смогут начать работу по приложению Ashyq с 5 мая
Отправлено: 14.04.21 - 10:58
#2
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сия сегрегация вообще законна? что за апартеид?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11616
Караоке смогут начать работу по приложению Ashyq с 5 мая
Отправлено: 14.04.21 - 11:04
#3
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///"Привитый человек, он защищен, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду. Им может быть и здоровый человек, у которого заболевание может и не развиться, но может быть вот этим временным носителем. Именно поэтому мы говорим, что привитый должен соблюдать определенные меры противоэпидемические, чтобы не заразить других",//

вывод- привитый человек - также опасен как возможный разносчик ковида.как и любой другой.
поэтому маски и другие средства никто не отменит еще очень долго,
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7634
Re: Караоке смогут начать работу по приложению Ashyq с 5 мая
Отправлено: 14.04.21 - 11:10
#4
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Новый мир-новые правила
А то орали чипы,вышки,за нами следят!!!
Зачем? Если человек сам будет обязан показывать свой статус ради получения удовольствия в виде посещения кинотеатра или караоке,без этого же сейчас никуда! Это же жизненно необходимые мероприятия,кино посмотреть или песни попеть
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
538
Re: Караоке смогут начать работу по приложению Ashyq с 5 мая
Отправлено: 14.04.21 - 11:25
#5
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Кто там смеялся над чипированием? На те-получите. Большой брат будет знать где ты,с кем ты и что ты вообще.
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