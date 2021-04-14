Караоке смогут начать работу по приложению Ashyq с 5 мая

Отправлено: - 11:04

///"Привитый человек, он защищен, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду. Им может быть и здоровый человек, у которого заболевание может и не развиться, но может быть вот этим временным носителем. Именно поэтому мы говорим, что привитый должен соблюдать определенные меры противоэпидемические, чтобы не заразить других",//



вывод- привитый человек - также опасен как возможный разносчик ковида.как и любой другой.

поэтому маски и другие средства никто не отменит еще очень долго,