Прогноз на 5 дней
ясно+4°C
  • 778 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • Ю-ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Автомобиль загорелся во дворе жилого дома в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41335
Автомобиль загорелся во дворе жилого дома в Костанае
Отправлено: 13.04.21 - 20:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам очевидцев, причиной пожара могло стать установленное в автомобиле газовое оборудование. ЧП случилось во дворе дома № 22 по ул. Мауленова, сегодня, 13 апреля, примерно в 7.40.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
261
Автомобиль загорелся во дворе жилого дома в Костанае
Отправлено: 13.04.21 - 20:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему так близко припарковали автомобиль к дому и подъезду? Видно же что много места во дворе для парковки.Была бы возможность и в подъезд бы заехали

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 13.04.2021 - 20:29]
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
904
Re: Автомобиль загорелся во дворе жилого дома в Костанае
Отправлено: 14.04.21 - 00:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Почему так близко припарковали автомобиль к дому и подъезду?

Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21598
Автомобиль загорелся во дворе жилого дома в Костанае
Отправлено: 14.04.21 - 00:07
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас, в КОстанае, ПКСК, друг... ;-) ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS