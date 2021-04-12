Отправлено: - 23:14

ACROS:

ни вы, ни зоозащитники ничего не сделают: также как и ни власть и ни общество НИЧЕГО

Цитата:Позволю не согласиться. Общество менять долго и нудно, но введение законов возможно. Эти бои признаны практически всем миром, как издевательством над животными. Но пришло время меняться, если такой "крутой" то докажи это хозяину другой собаки сам, личным примером. А рвать в клочья своих питомцев, что бы померяться, у кого "длиньше" уже примитивно как то. Да и не соответствует нормам вступления в 30-ку.