Отправлено: - 22:27

КГСПС:

Страна их туда не посылает. Решили ехать, должны сами просчитывать все риски.

[Исправлено: Victor Yang, 13.04.2021 - 22:30]

Цитата:Страна должна охранять и заботиться о своих гражданах. Особенно, если они попали в неприятную ситуацию за границей - как минимум, НЕ МЕШАТЬ попасть домой. А тут, получается, бросает на произвол судьбы, не давая такой возможности.