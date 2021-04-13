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≡ Новое постановление главного санврача РК: казахстанцев не будут пускать в самолёты без ПЦР-справки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41335
Новое постановление главного санврача РК: казахстанцев не будут пускать в самолёты без ПЦР-справки
Отправлено: 13.04.21 - 15:27
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Новое постановление подписал главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов. Постановление вступает в силу 14 апреля и касается только международных рейсов.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
537
Re: Новое постановление главного санврача РК: казахстанцев не...
Отправлено: 13.04.21 - 15:27
#1
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Давно пора,а то эти наши отдыхающие миллионеры позорные экономят копейки на ПЦР в за гране,и едут сюда на халявку. Как вообще охота после самолёта в больничку?? Супер жадность или что??
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13851
Новое постановление главного санврача РК: казахстанцев не будут пускать в самолёты без ПЦР-справки
Отправлено: 13.04.21 - 16:26
#2
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Это вообще неправильно. А если по каким-то причинам человек не может предоставить эту справку? Государство его оставляет в чужой стране наедине со своими проблемами? А если он положительный? Тоже не пустят и оставят умирать в чужой стране? Очень заботливо.

[Исправлено: Victor Yang, 13.04.2021 - 16:30]

[Исправлено: Victor Yang, 13.04.2021 - 16:31]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1292
Re: Новое постановление главного санврача РК: казахстанцев не...
Отправлено: 13.04.21 - 18:48
#3
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Цитата:
Victor Yang:

Страна их туда не посылает. Решили ехать, должны сами просчитывать все риски.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13851
Новое постановление главного санврача РК: казахстанцев не будут пускать в самолёты без ПЦР-справки
Отправлено: 13.04.21 - 22:27
#4
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Цитата:
КГСПС:
Страна их туда не посылает. Решили ехать, должны сами просчитывать все риски.

Страна должна охранять и заботиться о своих гражданах. Особенно, если они попали в неприятную ситуацию за границей - как минимум, НЕ МЕШАТЬ попасть домой. А тут, получается, бросает на произвол судьбы, не давая такой возможности.

[Исправлено: Victor Yang, 13.04.2021 - 22:30]
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6786
Новое постановление главного санврача РК: казахстанцев не будут пускать в самолёты без ПЦР-справки
Отправлено: 13.04.21 - 22:30
#5
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Цитата:
КГСПС:
Страна их туда не посылает.

Но налоги в кассу добро пожаловать? Тогда и выпускать не должны были.
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