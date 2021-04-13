Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Новое постановление главного санврача РК: казахстанцев не будут пускать в самолёты без ПЦР-справки
Новое постановление главного санврача РК: казахстанцев не будут пускать в самолёты без ПЦР-справки
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 49
|Зарегистрированные пользователи: elektron, Victor Yang, Coopidon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать