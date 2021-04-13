Re: Компенсация за убытки - Когда начнут субсидировать...

Отправлено: - 17:46

Уже сколько лет городской акимат не может наладить автобусные перевозки.

А в чем собственно заключается работа акиматчиков?

Как пить дать, добивают местных и потом своему на блюдечке и субсидии и суперлизинг и другие чудеса.



Кто видит другую причину неспособности или нежелания городского акимата навести порядок с пассажирскими перевозками?