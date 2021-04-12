Отправлено: - 12:20



Но кличку придумал не я, - ответил Диас на вопрос корреспондента "НГ". - Кто-то в кинологическом центре ее так назвал

Цитата:Кличку породистой собаке дают по системе родовых. Учитывается название питомника, какой по счету помет, клички родителей. С учетом сего этого надо и придумать кличку.