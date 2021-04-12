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≡ "Тэсла, ищи!" - Как собака из Костаная за 8 секунд наркотики нашла
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41335
"Тэсла, ищи!" - Как собака из Костаная за 8 секунд наркотики нашла
Отправлено: 12.04.21 - 19:47
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Сотрудники Центра кинологической службы ДП Костанайской области приняли участие в первых республиканских соревнованиях по поиску наркотиков. Младший сержант Диас ИГЛИКОВ привез из Алматы кубок и медаль за 3 место в общем зачете, а по одному из направлений он занял 2 место.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4590
"Тэсла, ищи!" - Как собака из Костаная за 8 секунд наркотики нашла
Отправлено: 12.04.21 - 19:47
#1
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:-)

[Исправлено: Алиса, 12.04.2021 - 20:18]
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
294
"Тэсла, ищи!" - Как собака из Костаная за 8 секунд наркотики нашла
Отправлено: 12.04.21 - 20:10
#2
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Цитата:
Алиса:
Ольга, почитайте фразу - ошибка))

Исправили, спасибо
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3884
Re: "Тэсла, ищи!" - Как собака из Костаная за 8 секунд...
Отправлено: 12.04.21 - 20:26
#3
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Собак жаль, их же подсаживают или сейчас по другому?
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
476
Re: "Тэсла, ищи!" - Как собака из Костаная за 8 секунд...
Отправлено: 13.04.21 - 12:10
#4
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Цитата:
peshexod:
Собак жаль, их же подсаживают или сейчас по другому?

Это неправда. Например, в США есть собаки, натасканные специально на поиски человеческих трупов. Вы думаете, их кормят трупами людей? :-o :-o :-o
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2042
Re: "Тэсла, ищи!" - Как собака из Костаная за 8 секунд...
Отправлено: 13.04.21 - 12:20
#5
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Цитата:

Но кличку придумал не я, - ответил Диас на вопрос корреспондента "НГ". - Кто-то в кинологическом центре ее так назвал

Кличку породистой собаке дают по системе родовых. Учитывается название питомника, какой по счету помет, клички родителей. С учетом сего этого надо и придумать кличку.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3884
"Тэсла, ищи!" - Как собака из Костаная за 8 секунд наркотики нашла
Отправлено: 13.04.21 - 18:05
#6
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Цитата:
Елена Пикельная:
Вы думаете, их кормят трупами людей?

:oops: :-o
А как их учат искать наркоту?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6776
"Тэсла, ищи!" - Как собака из Костаная за 8 секунд наркотики нашла
Отправлено: 13.04.21 - 19:34
#7
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Цитата:
peshexod:
А как их учат искать наркоту?

Вот нашёл интересную статейку
используют имитаторы запахов. ;-)
Тогда становится понятным, как они ещё наркоту там, или мины ищут.
Но вот смотрел передачу, эти интеллигентные зверюшки, даже заражённых ковидом могут вынюхивать.
Вот статья

[Исправлено: elektron, 13.04.2021 - 14:53]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
605
"Тэсла, ищи!" - Как собака из Костаная за 8 секунд наркотики нашла
Отправлено: 13.04.21 - 20:17
#8
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Цитата:
Елена Пикельная:
Вы думаете, их кормят трупами людей?


Трупным мясом, скорее всего.
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