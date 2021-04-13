Отправлено: - 20:49

NG.kz:- Согласно "Правил охоты" отстрел селезней уток и самцов тетерева производится только в присутствии егеря субъекта охотничьего хозяйства,

Цитата:Это что групповая охота, или егерей немерено развелось?Ну и зачем вообще такое издевательство?Помню по осени с отцом на охоту выезжали, ни души... Окопается и сидит. К утру пару уток принесёт, пока я на озере рыбачу. Вот это охота была.