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≡ Когда начнется весенняя охота в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41335
Когда начнется весенняя охота в Костанайской области?
Отправлено: 13.04.21 - 18:47
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Сроки проведения весенней охоты сообщили в Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Напомним, это первая весенняя охота спустя 4-летнего перерыва на всей территории Казахстане.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4587
Re: Когда начнется весенняя охота в Костанайской области?
Отправлено: 13.04.21 - 18:47
#1
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Будь моя воля, вообще бы запретил охоту. Птица прилетела за десять тысяч километров, а вы тут ...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21597
Когда начнется весенняя охота в Костанайской области?
Отправлено: 13.04.21 - 19:28
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Будь моя воля, вообще бы запретил охоту.

Охотник, это убийца... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6776
Когда начнется весенняя охота в Костанайской области?
Отправлено: 13.04.21 - 19:37
#3
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Цитата:
NG.kz:
Будь моя воля, вообще бы запретил охоту.

Согласен, ради "сомнительного удовольствия" можно и до осени потерпеть.
Но сначала нужно дать возможность популяции размножиться.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6776
Когда начнется весенняя охота в Костанайской области?
Отправлено: 13.04.21 - 20:49
#4
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Цитата:
NG.kz:- Согласно "Правил охоты" отстрел селезней уток и самцов тетерева производится только в присутствии егеря субъекта охотничьего хозяйства,

Это что групповая охота, или егерей немерено развелось? :lol: Ну и зачем вообще такое издевательство?
Помню по осени с отцом на охоту выезжали, ни души... Окопается и сидит. К утру пару уток принесёт, пока я на озере рыбачу. Вот это охота была. :lol:
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