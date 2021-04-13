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≡ Компенсация за убытки - Когда начнут субсидировать пассажирские перевозки в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41333
Компенсация за убытки - Когда начнут субсидировать пассажирские перевозки в Костанае?
Отправлено: 13.04.21 - 17:46
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Прошло два месяца, но обещанных денег предприниматели еще не получили. Сами перевозчики неоднократно указывали отсутствие субсидий в качестве одной из причин конфликтных ситуаций, связанных с внедрением новой системы оплаты.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3884
Re: Компенсация за убытки - Когда начнут субсидировать...
Отправлено: 13.04.21 - 17:46
#1
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Уже сколько лет городской акимат не может наладить автобусные перевозки.
А в чем собственно заключается работа акиматчиков?
Как пить дать, добивают местных и потом своему на блюдечке и субсидии и суперлизинг и другие чудеса.

Кто видит другую причину неспособности или нежелания городского акимата навести порядок с пассажирскими перевозками?
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