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≡ Сохранит ли Костанай детский садик по ул. Быковского?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41333
Сохранит ли Костанай детский садик по ул. Быковского?
Отправлено: 13.04.21 - 12:49
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Напротив областной больницы по ул. Быковского началось строительство девятиэтажного дома. Вплотную к стройке расположен детский садик, который лет двадцать уже не функционирует. Была надежда, что город выкупит у владельца здание и будет использовать его по прямому назначению. Тем более, что мест в садиках не хватает. Но не тут-то было. Опять очередная точечная застройка.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
537
Re: Сохранит ли Костанай детский садик по ул. Быковского?
Отправлено: 13.04.21 - 12:49
#1
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И давно у нас ул Быковского стала престижным местом? :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2332
Сохранит ли Костанай детский садик по ул. Быковского?
Отправлено: 13.04.21 - 17:38
#2
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[Исправлено: Козлов я, 13.04.2021 - 17:39]
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