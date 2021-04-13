Отправлено: - 12:49

Напротив областной больницы по ул. Быковского началось строительство девятиэтажного дома. Вплотную к стройке расположен детский садик, который лет двадцать уже не функционирует. Была надежда, что город выкупит у владельца здание и будет использовать его по прямому назначению. Тем более, что мест в садиках не хватает. Но не тут-то было. Опять очередная точечная застройка.