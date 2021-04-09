Отправлено: - 17:31

Ну календарь-то виден на снимке. А зачем он слепому человеку?

Просто нужно было написать - "На усмотрение редакции!"

Но ты же находился в эйфории от победы, поэтому здраво мыслить не мог, вот и упорол косяк.

Ну так и признай ошибку, зачем юлить, ты же этого в других совершенно не приемлешь.

Цитата:К слову я даже не обратил внимание на календари,вполне допустил что они были на фото как антураж НГЦитата:Следующий раз так и сделаю раз всё так сложно получается и все такие сложные и на невинное предложение никто не удосужился предложить другие варианты а сорвался в грубостьЦитата:В отличии от тебя,я не ловлю кайф от участия в газетных конкурсах,угадывать картины был спортивный интерес явно не ради подарка и остальное уже не важно,я и забыл уже о конкурсеЦитата:Ну так бы ты у Юджина под веткой вопрошал, чтож ты лицемеришь?)А ошибку признал бы прямо, если была бы ошибка а не обычное рядовое недоразумениеНо оно как раз показало характер и поведение многих тут