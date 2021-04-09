алибабу штрафанули на два с.. миллиарда д. Ма согласен. ///Китайский интернет-гигант признал правильность решения властей КНР о взыскании с нее штрафа, разместив соответствующее заявление на своем сайте.///
месяц апрель. вспоминаем прошлый год. можно широко открыть окна на лоджии. и открыть сериал - люди нашего двора. плюс президентская трасса.и округа. это не в избушке на тапочки смотреть. тут жизнь. живая.
Ну календарь-то виден на снимке. А зачем он слепому человеку?
К слову я даже не обратил внимание на календари,вполне допустил что они были на фото как антураж НГ Цитата:
Просто нужно было написать - "На усмотрение редакции!"
Следующий раз так и сделаю раз всё так сложно получается и все такие сложные и на невинное предложение никто не удосужился предложить другие варианты а сорвался в грубость Цитата:
Но ты же находился в эйфории от победы, поэтому здраво мыслить не мог, вот и упорол косяк.
В отличии от тебя,я не ловлю кайф от участия в газетных конкурсах,угадывать картины был спортивный интерес явно не ради подарка и остальное уже не важно,я и забыл уже о конкурсе Цитата:
Ну так и признай ошибку, зачем юлить, ты же этого в других совершенно не приемлешь.
Ну так бы ты у Юджина под веткой вопрошал, чтож ты лицемеришь?) А ошибку признал бы прямо, если была бы ошибка а не обычное рядовое недоразумение Но оно как раз показало характер и поведение многих тут
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать