Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 33% влажность
  • В, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 137 из 137«1...135136137
Ответить Новый топик
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6772
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.04.21 - 19:59
#2041
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Ну вот, уже и комп Электрона заболел...

Что то тут не то? ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6772
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.04.21 - 20:06
#2042
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Ну вот, уже и комп Электрона заболел...

Через "лису" работает, эдж не хочет, странно.. ;-)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11613
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.04.21 - 09:26
#2043
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня с утра уже можно загорать.
витамин Д в сторону, берем энергию
солнца.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11613
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.04.21 - 09:32
#2044
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
алибабу штрафанули на два с.. миллиарда д.
Ма согласен.
///Китайский интернет-гигант признал правильность решения властей КНР о взыскании с нее штрафа, разместив соответствующее заявление на своем сайте.///
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11613
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.04.21 - 11:33
#2045
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
месяц апрель. вспоминаем прошлый год.
можно широко открыть окна на лоджии.
и открыть сериал - люди нашего двора.
плюс президентская трасса.и округа.
это не в избушке на тапочки смотреть.
тут жизнь. живая.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2332
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.04.21 - 11:39
#2046
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
можно широко открыть окна на лоджии. и открыть сериал


Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11613
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 10.04.21 - 12:06
#2047
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
треск мотоциклов.
байкеры отрывают сезон.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2318
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.04.21 - 12:58
#2048
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
drakon:Судимая - значит?

А ты, Вик,подумал, что я участница бракоразводного процесса? :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21596
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.04.21 - 13:05
#2049
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
я участница бракоразводного процесса?

А я и не подумал, что с тобой,
можно - развестись... :-x
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2318
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.04.21 - 13:06
#2050
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
// Вит.Предлагаю вместе с ходить в театр. За мной мороженое и тд.)//

Вот именно: и т.д.! :lol:
Начнётся с мороженого, а последствия непредсказуемы :-) ;-)
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2318
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.04.21 - 13:12
#2051
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я и не подумал, что с тобой, можно - развестись.


Спасибо, друг!
С другой стороны, говорят,пока есть алкоголь и ночь, мужчина и женщина не могут быть друзьями (шучу!Сегодня солнечно и прекрасное настроение!)

[Исправлено: таноми52, 11.04.2021 - 13:14]
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11613
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.04.21 - 16:25
#2052
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон летит.
только медленно что то.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2318
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.04.21 - 16:45
#2053
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Днем космонавтики,товарищи!

Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7626
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.04.21 - 17:31
#2054
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну календарь-то виден на снимке. А зачем он слепому человеку?

К слову я даже не обратил внимание на календари,вполне допустил что они были на фото как антураж НГ
Цитата:
Просто нужно было написать - "На усмотрение редакции!"

Следующий раз так и сделаю раз всё так сложно получается и все такие сложные и на невинное предложение никто не удосужился предложить другие варианты а сорвался в грубость
Цитата:
Но ты же находился в эйфории от победы, поэтому здраво мыслить не мог, вот и упорол косяк.

В отличии от тебя,я не ловлю кайф от участия в газетных конкурсах,угадывать картины был спортивный интерес явно не ради подарка и остальное уже не важно,я и забыл уже о конкурсе
Цитата:
Ну так и признай ошибку, зачем юлить, ты же этого в других совершенно не приемлешь.

Ну так бы ты у Юджина под веткой вопрошал, чтож ты лицемеришь?)
А ошибку признал бы прямо, если была бы ошибка а не обычное рядовое недоразумение
Но оно как раз показало характер и поведение многих тут
Профайл
Страница 137 из 137«1...135136137
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS