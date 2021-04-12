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≡ То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41333
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 12.04.21 - 22:50
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- Я увидела, как двое мужчин открывают багажник и достают алабая, - рассказала "НГ" Елена. - Мы проехали, но, так как я люблю собак, написала зоозащитникам о том, что здесь жестоко обращаются с животными. Мы сфотографировали, что здесь проходят собачьи бои.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
899
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 12.04.21 - 22:50
#1
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Зоозащитники здесь сталкиваются с непониманием. Со стороны...
Что значит, лошадь-это живое существо, элемент природы.
Лошадь, это -согым. А ещё на ней можно ездить, можно доить. А ещё, скачки устраивать.
Собаки, их, ну тоже можно...
А тут, зоозащитники, чего-то начинают...
8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6772
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 12.04.21 - 22:54
#2
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Русская женщина и коня на скаку остановит,
А казахская ещё и съест. :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21596
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 12.04.21 - 22:57
#3
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Цитата:
elektron:
А казахская ещё и съест.

Коня или женщину?... :lol: :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2332
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 12.04.21 - 22:59
#4
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Цитата:
elektron:
Русская женщина и коня на скаку остановит, А казахская ещё и съест.


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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6772
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 12.04.21 - 23:40
#5
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Цитата:-//- За неделю до мероприятия, когда я посещал базу, увидел, что они чистят спортивную площадку, - рассказал Куликов. - Позвонил арендатору и спросил, что за мероприятие они готовят. Он сказал, что это будет смотр собак.//
Ну тогда должен быть список как участников, так и комиссии, пусть список предоставят. Хотя 100% его нет. Смотр проводится в как минимум в обл. центрах. Раньше это был стадион у ГАИ. А вот кто резервировал по идее тоже особого труда составить не должно. Одно блеяние.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1877
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 08:44
#6
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Цитата:
elektron:
Одно блеяние.


Действительно, детский сад: лапшу вешает, а то он не знал - зачем и кому сдаёт в аренду свою базу отдыха.
В кабинете следователя, после росписи о даче ложных показаний: ЗАПОЁТ совсем по другому и мать родную сдаст если надо будет.

Вопрос не в этом: почему собачьи бои так возбудили зоозащитников; что тут такого, если устраивать эти бои, что тут АМОРАЛЬНОГО - в природе они деруться каждый день и каждый день у них и кровь и шкура разорванная и ничего - никто по поводу этого никаких истерик не устраивает.
Люди - высшее существа на этой планете, даже они устраивают бои между собой в виде бокса, карате, боёв без правил и так далее.
Деруться не только мужчины, но и прекрасные леди.
Хотят люди этим заниматься- да ради , пусть и занимаются.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1877
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 08:55
#7
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Цитата:
drakon:
Коня или женщину?.


Коня и угостит русскую.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1877
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 13.04.21 - 08:59
#8
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Цитата://здесь жестоко обращаются//

Как понять ЖЕСТОКО - заводчики собак они же их кормят, лечат, ухаживают за кожей, шерстью, когтями, обработки разные проводят.

[Исправлено: ACROS, 13.04.2021 - 09:00]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2042
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 09:09
#9
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В начале нулевых годов собачьи бои устраивали прям в центре города. Во дворе бывшего химзавода, потом спиртзавода по проспекту Ленина. Господин Андрющенко потом штопал собачек после боев.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
476
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 12:14
#10
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Цитата:
ACROS:
природе они деруться каждый день и каждый день у них и кровь и шкура разорванная

Неправда! Не знаете, как в природе, не пишите.

Цитата:
ACROS:
Люди - высшее существа на этой планете, даже они устраивают бои между собой в виде бокса, карате, боёв без правил и так далее.

Вы полагаете, это красит человечество? А ещё эти венцы творения устраивают войны, создают концлагеря и сбрасывают ядерные бомбы.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
476
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 12:15
#11
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Цитата:
ACROS:
Как понять ЖЕСТОКО - заводчики собак они же их кормят, лечат, ухаживают за кожей, шерстью, когтями, обработки разные проводят.

Вы перепутали всё, что можно перепутать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1877
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 16:44
#12
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Цитата:
Елена Пикельная:
Не знаете,


Знаю: собака - это прежде всего хищник, натура и природа у ней такая, потом всё остальное. Мы, тут говорим о бойцовских собак, алабаев и прочих, не имея ввиду чиахуа и им подобных игрушек.

Цитата:
Елена Пикельная:
это красит человечество


Такова, жизнь - что поделаешь, по теорий Дарвина - мы когда то эволюционно произошли от зверей-хищников и наверное генная память даёт знать: "...не умом, так когтями и зубами надо забрать у сородича его добычу..."

Цитата:
Елена Пикельная:
Вы перепутали в


Не думаю: знаю заводчиков которые после боёв, чуть ли не лижут от умиления своих алабаев и овчарок.
Лошадь загонять в аламан -байге- тоже жестоко; зверей в цирке дрессировать- это тоже своего рода насилие над ними.
Как сказал, старик Альберт: "..всё относительно в этом мире, с какого угла посмотреть НАДО..."
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
476
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 17:21
#13
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Цитата:
ACROS:
Знаю:

Нет, вы думаете, что знаете. Каждый день, как вы написали, ни один вид стайных хищников не выясняет отношения до жестоких драк и смертоубийства. Даже охочие до войн с себе подобными львы каждый день так не делают.
Профайл
Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
476
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 13.04.21 - 17:22
#14
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Цитата:
ACROS:
знаю заводчиков

Говорю же, путаете. Заводчик - это то, кто разводит собак. А вы говорите о владельцах. Конечно, среди них есть и заводчики, но не все же.
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