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≡ Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41333
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 14:32
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Все прошлогодние лето и осень, с разной интенсивностью, кипела работа по долгожданному капитальному ремонту улицы Чкалова от проспекта Абая до улицы Карбышева, доставляя много терпимых неудобств жителям окрестных домов. По их наблюдениям, эти работы были схожи с сюжетом известной басни Крылова «Стрекоза и муравей».
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
762
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 14:32
#1
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Это брусчатка, которая ближе к дороге, вообще нагрузки не несет никакой, а уже провалилась. Но главное деньги освоены
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2318
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 15:22
#2
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Из года в год одно и то же!
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21596
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 15:31
#3
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Цитата:
таноми52:
Из года в год одно и то же!

Но зато, как красиво... :lol: ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1260
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 15:46
#4
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Цитата:
таноми52:
Из года в год одно и то же!

Я бы сказал, что с каждым годом все хуже и хуже. На Абая делали ремонт теплотрассы, убили все газоны и все тротуары, теперь везде размазанная глина со следами грузовых машин. После каждого современного ремонта становится до ужаса жалко город. Это как если бы женщина пошла делать косметическую операцию, а ее бы там превратили в бабу-ягу. А ведь впереди опять новые ремонты ...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7352
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 15:49
#5
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Цитата:
drakon:
Но зато, как красиво...

и туристов иностранных теперь привлечь можно. Придумать историю, что эта древняя брусчатка положена еще во времена Архимеда...
Ну вы же помните, по закону Архимеда: никто проверять не будет! ;-)
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1152
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 16:56
#6
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Токаев вчера сказал, чтобы за некачественный ремонт дорог сажали всех. Народ мол возмущается. Не знаю сбудется или нет?
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urmas
* urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
40
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 17:55
#7
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urmas
* urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
40
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 18:01
#8
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