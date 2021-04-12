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≡ Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41330
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 15:27
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Отдав в начале апреля дань «деньрожденным» воспоминаниям, 19-летняя «Наша Газета» рассказала об одном из своих прежних конкурсов. Повторила снимки инсценированных картин и предложила сегодняшним читателям по ним узнать оригиналы.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
471
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 13.04.21 - 12:22
#30
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Цитата:
abaika95:
так неадекватно отреагировали)

Я-то как раз адекватно отреагировала. Поясняю для особо одарённых: слепая женщина не увидит календарь, а после шоколадки ей придётся делать дополнительный укол инсулина (она и так их делает несколько за день).
Так, и кто не совсем адекватно понимает ситуацию?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7624
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 12:24
#31
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Цитата:
Елена Пикельная:
Так, и кто не совсем адекватно понимает ситуацию?

Ну вы видать только эту строчку и увидели) обиделись что-ли?) а то что у вас не написано что маленький подарок это календарь и шоколадка вы пропустили мимо ушей да?)
Кушайте шоколад с чаем
Приятного
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21592
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 12:31
#32
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Цитата:
abaika95:
Поэтому получилось некрасиво

У тебя всё - некрасиво, получается... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7624
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 12:32
#33
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Цитата:
drakon:
абайка95, пошёл Босха - перечитывать...

Цитата:
maxsaf:
8-ую симфонию Чайковского переслушивать

Смотрю тут биба и боба "местного" разлива появились?)) Сами шутят сами смеются с одной своей фанаткой))
Цитата:
drakon:
Имя Босха - назови...

Витя вроде но это не точно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7624
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 12:34
#34
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Цитата:
drakon:
У тебя всё - некрасиво, получается

Нет тебя тролить и не знающего историю Юджина очень даже красиво получается) цените)
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
471
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 13.04.21 - 12:44
#35
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Цитата:
abaika95:
обиделись что-ли?

Я нет. Но, если бы принесла Людмиле Токаревой календарь и шоколадку, она обиделась бы, восприняла как издёвку. А вот вам на будущее могу посоветовать: когда дело касается инвалидов, надо быть повнимательнее. Вы можете легко ранить человека, обделённого судьбой и даже не понять, а что не так. Это я вам пишу без всякого гнева и раздражения. Это совет.
И, извините, подарок этот я ей не отнесу. И чай пить с вашей шоколадкой не буду. А календарь у меня и свой есть. Благодарствую.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7624
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 13:18
#36
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Цитата:
Елена Пикельная:
А вот вам на будущее могу посоветовать: когда дело касается инвалидов, надо быть повнимательнее

И вам совет на будущее, чтобы больше не попадать в такие ситуации
Прежде чем начинать с наездов,обозначьте в описании что вы собираетесь дарить? либо просто можно прокомментировать что данные подарки мягко говоря не подходят для инвалада по зрению и можно было предложить шоколадку и календарик отдать кому-нибудь другому
Нет вас зачем-то понесло в наезды и хамство
Спасибо за конкурс)
Спасибо за подарок)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13848
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 13:35
#37
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Цитата:
Елена Пикельная:
Я-то как раз адекватно отреагировала.

Неадекватно. Набросились с шипением, истерикой и криками, когда всё это можно спокойно объяснить. И это не впервые. Вы своим поведением на форуме очень сильно дискредитируете редакцию. А про подарки действительно ничего ясного не сказано.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21592
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 13:48
#38
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Цитата:
Victor Yang:
Неадекватно. Набросились с шипением, истерикой и криками,

Цитата:
Victor Yang:
А про подарки действительно ничего ясного не сказано.

Витёк, ты чего так - возбудился?
Календарь что ли - выиграл?... ;-)
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