Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 11.04.21 - 18:47
12 апреля 1961 года – особая дата в истории нашей страны. Первому полёту человека в космос исполнилось 60 лет. Отрадно, что первый и последующие старты ракет с покорителями космического пространства начинается с территории нашей страны, а во многих случаях и завершается здесь же. Причем зачастую на территории Костанайской области. Читать новость
abaika95: А в общем и целом Юджин косякнул очень смешно
Ой да ладно безупречный вы наш (с) Конечно Юджин мог и по другому на ваши "реплики" отреагировать, что может и было бы более правильным. Но тут ведь как получилось, ваша всем известная язвительность, взяла верх, вместо того, чтобы нормально на ошибку указать. Да не тот Титов, укажите нормально. Хотя и это было бы возможно, зная ваш характер, язвительно воспринято. Вот и пример тому.Цитата:
abaika95: А два неумелых тролля пытается его тут отмазать)
elektron: Ой да ладно безупречный вы наш (с) Конечно Юджин мог и по другому на ваши "реплики" отреагировать, что может и было бы более правильным. Но тут ведь как получилось, ваша всем известная язвительность, взяла верх, вместо того, чтобы нормально на ошибку указать
А с чего это я должен ему на ошибку указывать "нормально"?) Он тролль в своей сути И постоянно троллит на разные темы Вот я и подумал ему же будет приятно в свою атмосферу окунуться Если ему можно значит и другим не запрещено) Но остапа как видно понесло И теперь его уже классическое "Титов и Титов!" Запомнится надолго)
Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриан Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Валентина Терешкова, Константин Феоктистов, Владимир Комаров, Борис Егоров, Павел Беляев, Алексей Леонов — первые космонавты СССР.
Вот реальная отвага! Не зря они звезды героев получали. Куда полет? Что там? А вернусь ли вообще? Да и еще под задницей тонны ракетного топлива.
Спасибо Юджину за хороший рассказ. Я родился и до 11 лет жил на ул. Комарова. И все мои одноклассники знали кто он и почему эта улица носит его имя. И еще хорошо помню совсем маленьким пацаном лица моих родителей и наших соседей, когда они узнали про трагедию с приземлением Добровольского, Волкова и Пацаева.
elektron: Конечно Юджин мог и по другому на ваши "реплики" отреагировать,
Чес слово, мне абсолютно фиолетово на это тявканье акиматовской подлизайки в любимом стиле Заканыча. Не в том я возрасте и состоянии, что бы хвататься за сердце и биться головой о монитор из-за ошибки, которую вполне можно допустить сводя много информации из разных источников.
dvb: А про абаек.. Одно слово, идиот. Это не лечится
Так не лечись если идиот) Цитата:
yudjin: Чес слово, мне абсолютно фиолетово на это тявканье акиматовской подлизайки в любимом стиле Заканыча. Не в том я возрасте и состоянии, что бы хвататься за сердце и биться головой о монитор из-за ошибки, которую вполне можно допустить сводя много информации из разных источников.
Тяфкаешь ты и твоя команда поддержки Которая не умело тут пытается выставить что чёрное это белое) Косячник ты) и ещё хранитель истории называться Тьфу И да не обижайся а то сердце екнет ещё Цитата:
Дантист: Оно не оригинальное. Кинохронику тех лет посмотри, может увидишь те самые 4 буквы
Те самые буквы написали ему уже перед самым стартом в автобусе То фото было сделано ещё на базе,а потом подумали обозначить летчика так как не факт что он приземлился бы в нужной точке,и чтобы население не приняло его за шпиона вывели 4 буквы
Маркс: Стесняюсь спросить, а ты то что делал в том автобусе? Так уверенно вещаешь, будто там был. Наверное, показывал сопровождающим свой фирменный фокус, как курить школьные учебники?
Существует такое волшебство как изучение вопроса)) Но тебе откуда об этом знать? Пока люди ищут информацию по предмету ты пытаешься неумело шутить в стиле Степаненко с неизменным как ты думаешь "коронным" номером про учебник и курево))
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