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Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41330
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 15:27
Отдав в начале апреля дань «деньрожденным» воспоминаниям, 19-летняя «Наша Газета» рассказала об одном из своих прежних конкурсов. Повторила снимки инсценированных картин и предложила сегодняшним читателям по ним узнать оригиналы.
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Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 471
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 13.04.21 - 12:22
Цитата:
Я-то как раз адекватно отреагировала. Поясняю для особо одарённых: слепая женщина не увидит календарь, а после шоколадки ей придётся делать дополнительный укол инсулина (она и так их делает несколько за день).
Так, и кто не совсем адекватно понимает ситуацию?
abaika95:
так неадекватно отреагировали)
так неадекватно отреагировали)
Я-то как раз адекватно отреагировала. Поясняю для особо одарённых: слепая женщина не увидит календарь, а после шоколадки ей придётся делать дополнительный укол инсулина (она и так их делает несколько за день).
Так, и кто не совсем адекватно понимает ситуацию?
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 12:24
Цитата:
Ну вы видать только эту строчку и увидели) обиделись что-ли?) а то что у вас не написано что маленький подарок это календарь и шоколадка вы пропустили мимо ушей да?)
Кушайте шоколад с чаем
Приятного
Елена Пикельная:
Так, и кто не совсем адекватно понимает ситуацию?
Так, и кто не совсем адекватно понимает ситуацию?
Ну вы видать только эту строчку и увидели) обиделись что-ли?) а то что у вас не написано что маленький подарок это календарь и шоколадка вы пропустили мимо ушей да?)
Кушайте шоколад с чаем
Приятного
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 12:31
Цитата:
У тебя всё - некрасиво, получается...
abaika95:
Поэтому получилось некрасиво
Поэтому получилось некрасиво
У тебя всё - некрасиво, получается...
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 12:32
Цитата:
Цитата:
Смотрю тут биба и боба "местного" разлива появились?)) Сами шутят сами смеются с одной своей фанаткой))
Цитата:
Витя вроде но это не точно
drakon:
абайка95, пошёл Босха - перечитывать...
абайка95, пошёл Босха - перечитывать...
Цитата:
maxsaf:
8-ую симфонию Чайковского переслушивать
8-ую симфонию Чайковского переслушивать
Смотрю тут биба и боба "местного" разлива появились?)) Сами шутят сами смеются с одной своей фанаткой))
Цитата:
drakon:
Имя Босха - назови...
Имя Босха - назови...
Витя вроде но это не точно
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 12:34
Цитата:
Нет тебя тролить и не знающего историю Юджина очень даже красиво получается) цените)
drakon:
У тебя всё - некрасиво, получается
У тебя всё - некрасиво, получается
Нет тебя тролить и не знающего историю Юджина очень даже красиво получается) цените)
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 471
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 13.04.21 - 12:44
Цитата:
Я нет. Но, если бы принесла Людмиле Токаревой календарь и шоколадку, она обиделась бы, восприняла как издёвку. А вот вам на будущее могу посоветовать: когда дело касается инвалидов, надо быть повнимательнее. Вы можете легко ранить человека, обделённого судьбой и даже не понять, а что не так. Это я вам пишу без всякого гнева и раздражения. Это совет.
И, извините, подарок этот я ей не отнесу. И чай пить с вашей шоколадкой не буду. А календарь у меня и свой есть. Благодарствую.
abaika95:
обиделись что-ли?
обиделись что-ли?
Я нет. Но, если бы принесла Людмиле Токаревой календарь и шоколадку, она обиделась бы, восприняла как издёвку. А вот вам на будущее могу посоветовать: когда дело касается инвалидов, надо быть повнимательнее. Вы можете легко ранить человека, обделённого судьбой и даже не понять, а что не так. Это я вам пишу без всякого гнева и раздражения. Это совет.
И, извините, подарок этот я ей не отнесу. И чай пить с вашей шоколадкой не буду. А календарь у меня и свой есть. Благодарствую.
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 13:18
Цитата:
И вам совет на будущее, чтобы больше не попадать в такие ситуации
Прежде чем начинать с наездов,обозначьте в описании что вы собираетесь дарить? либо просто можно прокомментировать что данные подарки мягко говоря не подходят для инвалада по зрению и можно было предложить шоколадку и календарик отдать кому-нибудь другому
Нет вас зачем-то понесло в наезды и хамство
Спасибо за конкурс)
Спасибо за подарок)
Елена Пикельная:
А вот вам на будущее могу посоветовать: когда дело касается инвалидов, надо быть повнимательнее
А вот вам на будущее могу посоветовать: когда дело касается инвалидов, надо быть повнимательнее
И вам совет на будущее, чтобы больше не попадать в такие ситуации
Прежде чем начинать с наездов,обозначьте в описании что вы собираетесь дарить? либо просто можно прокомментировать что данные подарки мягко говоря не подходят для инвалада по зрению и можно было предложить шоколадку и календарик отдать кому-нибудь другому
Нет вас зачем-то понесло в наезды и хамство
Спасибо за конкурс)
Спасибо за подарок)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13848
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 13:35
Цитата:
Неадекватно. Набросились с шипением, истерикой и криками, когда всё это можно спокойно объяснить. И это не впервые. Вы своим поведением на форуме очень сильно дискредитируете редакцию. А про подарки действительно ничего ясного не сказано.
Елена Пикельная:
Я-то как раз адекватно отреагировала.
Я-то как раз адекватно отреагировала.
Неадекватно. Набросились с шипением, истерикой и криками, когда всё это можно спокойно объяснить. И это не впервые. Вы своим поведением на форуме очень сильно дискредитируете редакцию. А про подарки действительно ничего ясного не сказано.
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 13:48
Цитата:
Цитата:
Витёк, ты чего так - возбудился?
Календарь что ли - выиграл?...
Victor Yang:
Неадекватно. Набросились с шипением, истерикой и криками,
Неадекватно. Набросились с шипением, истерикой и криками,
Цитата:
Victor Yang:
А про подарки действительно ничего ясного не сказано.
А про подарки действительно ничего ясного не сказано.
Витёк, ты чего так - возбудился?
Календарь что ли - выиграл?...
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