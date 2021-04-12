Отправлено: - 13:18

Елена Пикельная:

А вот вам на будущее могу посоветовать: когда дело касается инвалидов, надо быть повнимательнее

Цитата:И вам совет на будущее, чтобы больше не попадать в такие ситуацииПрежде чем начинать с наездов,обозначьте в описании что вы собираетесь дарить? либо просто можно прокомментировать что данные подарки мягко говоря не подходят для инвалада по зрению и можно было предложить шоколадку и календарик отдать кому-нибудь другомуНет вас зачем-то понесло в наезды и хамствоСпасибо за конкурс)Спасибо за подарок)