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≡ До 30 случаев за сутки снизилась заболеваемости КВИ в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41328
До 30 случаев за сутки снизилась заболеваемости КВИ в Костанайской области
Отправлено: 13.04.21 - 11:14
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За прошедшие сутки, 12 апреля, в регионе зарегистрировано 30 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,21%. 24 пациента обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1813
Re: До 30 случаев за сутки снизилась заболеваемости КВИ в...
Отправлено: 13.04.21 - 11:14
#1
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Уверенно движемся в красную зону ;-)
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