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≡ Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41328
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 11.04.21 - 18:47
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12 апреля 1961 года – особая дата в истории нашей страны. Первому полёту человека в космос исполнилось 60 лет. Отрадно, что первый и последующие старты ракет с покорителями космического пространства начинается с территории нашей страны, а во многих случаях и завершается здесь же. Причем зачастую на территории Костанайской области.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6772
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 22:43
#45
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Цитата:
abaika95:
А в общем и целом Юджин косякнул очень смешно

Ой да ладно безупречный вы наш (с)
Конечно Юджин мог и по другому на ваши "реплики" отреагировать, что может и было бы более правильным.
Но тут ведь как получилось, ваша всем известная язвительность, взяла верх, вместо того, чтобы нормально на ошибку указать. Да не тот Титов, укажите нормально. Хотя и это было бы возможно, зная ваш характер, язвительно воспринято.
Вот и пример тому.Цитата:
abaika95:
А два неумелых тролля пытается его тут отмазать)
:lol: Цитата:
abaika95:
Честно напоминает Путина и РТ

Ну лучше Путина, чем Бидона. :lol:


[Исправлено: elektron, 12.04.2021 - 17:48]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3278
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 23:36
#46
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Ну что за кипеж?? Ну ошибся Юджин , молодой . Конечно улица названа в честь Германа Титова . Бывает и на старуху проруха.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7617
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 23:37
#47
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Цитата:
elektron:
Ой да ладно безупречный вы наш (с) Конечно Юджин мог и по другому на ваши "реплики" отреагировать, что может и было бы более правильным. Но тут ведь как получилось, ваша всем известная язвительность, взяла верх, вместо того, чтобы нормально на ошибку указать

А с чего это я должен ему на ошибку указывать "нормально"?)
Он тролль в своей сути
И постоянно троллит на разные темы
Вот я и подумал ему же будет приятно в свою атмосферу окунуться
Если ему можно значит и другим не запрещено)
Но остапа как видно понесло
И теперь его уже классическое "Титов и Титов!" Запомнится надолго)
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
216
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 13.04.21 - 02:07
#48
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Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриан Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Валентина Терешкова, Константин Феоктистов, Владимир Комаров, Борис Егоров, Павел Беляев, Алексей Леонов — первые космонавты СССР.

Вот реальная отвага! Не зря они звезды героев получали. Куда полет? Что там? А вернусь ли вообще? Да и еще под задницей тонны ракетного топлива.

Спасибо Юджину за хороший рассказ. Я родился и до 11 лет жил на ул. Комарова. И все мои одноклассники знали кто он и почему эта улица носит его имя. И еще хорошо помню совсем маленьким пацаном лица моих родителей и наших соседей, когда они узнали про трагедию с приземлением Добровольского, Волкова и Пацаева.

А про абаек.. Одно слово, идиот. Это не лечится
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7350
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 13.04.21 - 09:19
#49
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Цитата:
elektron:
Конечно Юджин мог и по другому на ваши "реплики" отреагировать,

Чес слово, мне абсолютно фиолетово на это тявканье акиматовской подлизайки в любимом стиле Заканыча. Не в том я возрасте и состоянии, что бы хвататься за сердце и биться головой о монитор из-за ошибки, которую вполне можно допустить сводя много информации из разных источников.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
761
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 13.04.21 - 10:33
#50
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Цитата:
abaika95:
Но справедливости ради на оригинальном фото он в шлеме действительно без надписи СССР

Оно не оригинальное. Кинохронику тех лет посмотри, может увидишь те самые 4 буквы
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