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elektron:

Ой да ладно безупречный вы наш (с) Конечно Юджин мог и по другому на ваши "реплики" отреагировать, что может и было бы более правильным. Но тут ведь как получилось, ваша всем известная язвительность, взяла верх, вместо того, чтобы нормально на ошибку указать

Цитата:А с чего это я должен ему на ошибку указывать "нормально"?)Он тролль в своей сутиИ постоянно троллит на разные темыВот я и подумал ему же будет приятно в свою атмосферу окунутьсяЕсли ему можно значит и другим не запрещено)Но остапа как видно понеслоИ теперь его уже классическое "Титов и Титов!" Запомнится надолго)