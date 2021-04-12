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"Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из Костаная обманул жителей разных городов на 1,5 млн тенге
"Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из Костаная обманул жителей разных городов на 1,5 млн тенге
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41328
"Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из Костаная обманул жителей разных городов на 1,5 млн тенге
Отправлено: 12.04.21 - 17:43
27-летний житель Костаная подозревается в обмане 44-х жителей разных городов. Он обманным путем находил данные удостоверений личности и брал на их имя кредиты в Микрокредитной организации "Деньги говорят".
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Re: "Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из...
Отправлено: 12.04.21 - 17:43
ПюЦитата:
При оплате баланса например yuta. Я даю cvv по-другому не как. Если они меня обманут я ж смогу на их в суд подать. На этой карте обычно 400-500 тыщ. Больше стараюсь не держать. Обычно сразу снимаю
не передавайте свои банковские данные, трехзначный СVV-код на обороте карты
При оплате баланса например yuta. Я даю cvv по-другому не как. Если они меня обманут я ж смогу на их в суд подать. На этой карте обычно 400-500 тыщ. Больше стараюсь не держать. Обычно сразу снимаю
"Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из Костаная обманул жителей разных городов на 1,5 млн тенге
Отправлено: 12.04.21 - 17:56
Непонятно. Например мне звонит мошеник. Говорит виталя дай номер cvv и удостоверения.например Я ему даю Обьясните как он может снять деньги? Карта моя привязана к моему номеру, к моей фамилии ,Чтоб снять нужен процесс. . Номер привязан тоже к моей фамилии. Как? Он смог обмануть целую схему?
Re: "Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из...
Отправлено: 12.04.21 - 20:18
Цитата:
Нормальная контора без идентификации ничего бы не дала, возможно сообща кидают ещё кого то поэтому и найти "не могут".
Это как не могут найти, если есть все реквизиты?
брал кредиты на этих людей в микрокредитной организации "Деньги говорят".
Нормальная контора без идентификации ничего бы не дала, возможно сообща кидают ещё кого то поэтому и найти "не могут".
Это как не могут найти, если есть все реквизиты?
Re: "Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из...
Отправлено: 12.04.21 - 20:22
Цитата:
Полно таких сервисов, вот например Paysend.
Если конечно нет 3D Secure или не подтверждаете через телефон.
Vit:
Обьясните как он может снять деньги?
Обьясните как он может снять деньги?
Полно таких сервисов, вот например Paysend.
Если конечно нет 3D Secure или не подтверждаете через телефон.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6772
Re: "Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из...
Отправлено: 12.04.21 - 20:44
Интересная ситуация. СоглашусьЦитата:
Ведь тут одно из двух получается (при условии если "контора" действительно без идентификации ничего не дала бы.
- Или сговор с родственниками, друзьями и прочими...
или
- в "конторе" "свой" сидит.
Если возможно без идентификации, то "контора" сама виновата и тоже наказать, как и жулика. Вор должен сидеть в тюрьме. (с)
peshexod:
Нормальная контора без идентификации ничего бы не дала, возможно сообща кидают ещё кого то поэтому и найти "не могут".
Нормальная контора без идентификации ничего бы не дала, возможно сообща кидают ещё кого то поэтому и найти "не могут".
Ведь тут одно из двух получается (при условии если "контора" действительно без идентификации ничего не дала бы.
- Или сговор с родственниками, друзьями и прочими...
или
- в "конторе" "свой" сидит.
Если возможно без идентификации, то "контора" сама виновата и тоже наказать, как и жулика. Вор должен сидеть в тюрьме. (с)
Re: "Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из...
Отправлено: 12.04.21 - 21:24
Цитата:
Че так просто? Вот так в инете, форуме мы показываем как воровать. Пешеход если так было бы просто все олигархи уже нищие стали бы
peshexod:
Че так просто? Вот так в инете, форуме мы показываем как воровать. Пешеход если так было бы просто все олигархи уже нищие стали бы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 260
Re: "Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из...
Отправлено: 13.04.21 - 08:05
Цитата:
Так этой фирмы "рога и копыта" скорее всего и нет,и деньги были воздушные.
- Пока не могу сказать, где эта МКО находится, - сообщил на брифинге
Так этой фирмы "рога и копыта" скорее всего и нет,и деньги были воздушные.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 178
Re: "Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из...
Отправлено: 13.04.21 - 08:51
Цитата:
Vit:Недели через 2-3 (может раньше или позже) в выписке смотришь, а ты оказывается в Зимбабве купил товаров на весь остаток на карте.... Или еще вариант (беспроигрышный) забронировал отель на 100500 тыщ денег и не приехал.
Говорит виталя дай номер cvv и удостоверения.например Я ему даю Обьясните как он может снять деньги?
Говорит виталя дай номер cvv и удостоверения.например Я ему даю Обьясните как он может снять деньги?
Re: "Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из...
Отправлено: 13.04.21 - 10:08
Цитата:
Имея номер карты и СVV действительно не сложно если нет дополнительной защиты.
Пришлите мне в личку номер и СVV и я сниму с Вашей карты деньги.
А что тут сложного? Вы же сами когда платите в интернете вносите номер и СVV.
Или мы о чем то разном говорим?
Vit:
Че так просто?
Че так просто?
Имея номер карты и СVV действительно не сложно если нет дополнительной защиты.
Пришлите мне в личку номер и СVV и я сниму с Вашей карты деньги.
А что тут сложного? Вы же сами когда платите в интернете вносите номер и СVV.
Или мы о чем то разном говорим?
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