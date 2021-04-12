Отправлено: - 22:21

Елена Пикельная:

Календарь и шоколадка - великолепный подарок для человека, совершенно ослепшего из-за сахарного диабета! Вы мне предлагаете передать ей этот подарок? Не подскажете, как бы так извернуться, чтобы это не выглядело издёвкой над инвалидом? Я понимаю, что вы не хотите "светить" своё лицо в редакции, но нельзя ли малодушничать, не прячась за мою спину?

Цитата:Странный какой-то наезд от журналистаВам делать нечего или по заданию?У вас вроде как не написано что из себя представляют небольшие подарочкиЕсть фото календарей и что-то завёрнутое в бумагу то-ли плитка шоколада то-ли ещё что,пойди угадай что сейчас идёт за "небольшие подарки"?Сами чай попейте тогда в редакции моей шоколадкой, и в календарь свой смотрите раз на мое допустимое предложение так неадекватно отреагировали)Приятного