Прогноз на 5 дней
ясно+8°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • С-СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41327
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 15:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдав в начале апреля дань «деньрожденным» воспоминаниям, 19-летняя «Наша Газета» рассказала об одном из своих прежних конкурсов. Повторила снимки инсценированных картин и предложила сегодняшним читателям по ним узнать оригиналы.
Читать новость

elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6772
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 21:04
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я просто вам скину на счет. . Там и фейс и фамл.

Можешь мне на счёт тоже скинуть, пришлю Пикассо Врангеля, Малевича, всё что душе угодно. Качество гарантирую :lol: ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7617
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 22:21
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Календарь и шоколадка - великолепный подарок для человека, совершенно ослепшего из-за сахарного диабета! Вы мне предлагаете передать ей этот подарок? Не подскажете, как бы так извернуться, чтобы это не выглядело издёвкой над инвалидом? Я понимаю, что вы не хотите "светить" своё лицо в редакции, но нельзя ли малодушничать, не прячась за мою спину?

Странный какой-то наезд от журналиста
Вам делать нечего или по заданию?
У вас вроде как не написано что из себя представляют небольшие подарочки
Есть фото календарей и что-то завёрнутое в бумагу то-ли плитка шоколада то-ли ещё что,пойди угадай что сейчас идёт за "небольшие подарки"?
Сами чай попейте тогда в редакции моей шоколадкой, и в календарь свой смотрите раз на мое допустимое предложение так неадекватно отреагировали)
Приятного
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
899
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 22:26
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маковского немного раньше разглядел и abaika95, при этом не совсем верно назвав картину. У

Ну чо, красавчег!
Ай, маладес!
Оказывается, не только в космонавтах, он ещё и вкартинах шурупит слегонца!
Небось и Брамса читал.
Ну накосячил, но он же не со зла. У него, просто, тогда гугол сломался, а интернет, санитары отобрали.
;-)
Примите поздравления и примите и проч...
:oops:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7617
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 22:31
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Небось и Брамса читал. Ну накосячил, но он же не со зла. У него, просто, тогда гугол сломался, а интернет, санитары отобрали

Босха перечитываю на ночь
Там такие иногда герои бывают
Вот прям вылитые ты)
Советую ознакомиться кстати
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
899
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 22:56
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Босха перечитываю на ночь

Да, ладно!
В оригинале!?
Ай, жигит!
Ай, маладес!
Не уставаю вами восхищацца.
Цитата:
abaika95:
Там такие иногда герои бывают Вот прям вылитые ты) Советую ознакомиться кстати

Ну ка!
Процицируй чо нидь. Самое своё избранное и любимое!
Не стесняйся!
А я пока посплю.
;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21589
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 23:41
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Есть фото календарей

Молодец, абайка.Календарь ей,
очень - нужен... 8-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7617
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 23:53
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Молодец, абайка.Календарь ей, очень - нужен...

Ну с моей стороны это было обычное недоразумение
Я даже не понял что в "небольшой подарочек" кроме свёртка (которой мог оказаться всем чем угодно вплоть до дешёвого сертификата на что нибудь) были включены и календари
Поэтому получилось некрасиво
Но в двойне некрасиво как мне кажется повела себя журналист, вместо того чтобы просто сказать что эти подарки (которые никто до этого не озвучивал) не подойдут инвалиду по зрению, она начала хамить
А ты ещё усугубляешь выводя эту ситуацию к черному юмору
Ну чтож такие нынче нравы пошли видимо
А мы ещё про Юджина что-то говорим.....
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21589
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 23:54
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Босха перечитываю на ночь

А он разве - не художник?... :lol: :oops:
Имя его назови... :-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21589
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 23:56
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А мы ещё про Юджина что-то говорим.....

Мы не говорим. Ты говоришь... :lol: ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7617
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 23:56
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А он разве - не художник?...

Мда
И с иронией у тебя к вечеру туговато
Цитата:
Coopidon:
Не стесняйся! А я пока посплю.

Отдыхай
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21589
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 23:59
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Мда И с иронией у тебя к вечеру туговато

Имя Босха - назови... :-o
Которого, ты в кровати - почитываешь... ;-)

[Исправлено: drakon, 13.04.2021 - 00:02]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21589
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 00:14
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
абайка95, пошёл Босха - перечитывать... :lol: :lol: :lol: :oops:
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS