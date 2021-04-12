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Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41327
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 15:27
Отдав в начале апреля дань «деньрожденным» воспоминаниям, 19-летняя «Наша Газета» рассказала об одном из своих прежних конкурсов. Повторила снимки инсценированных картин и предложила сегодняшним читателям по ним узнать оригиналы.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 6772
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 21:04
Цитата:
Можешь мне на счёт тоже скинуть, пришлю Пикассо Врангеля, Малевича, всё что душе угодно. Качество гарантирую
Vit:
Я просто вам скину на счет. . Там и фейс и фамл.
Я просто вам скину на счет. . Там и фейс и фамл.
Можешь мне на счёт тоже скинуть, пришлю Пикассо Врангеля, Малевича, всё что душе угодно. Качество гарантирую
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 22:21
Цитата:
Странный какой-то наезд от журналиста
Вам делать нечего или по заданию?
У вас вроде как не написано что из себя представляют небольшие подарочки
Есть фото календарей и что-то завёрнутое в бумагу то-ли плитка шоколада то-ли ещё что,пойди угадай что сейчас идёт за "небольшие подарки"?
Сами чай попейте тогда в редакции моей шоколадкой, и в календарь свой смотрите раз на мое допустимое предложение так неадекватно отреагировали)
Приятного
Елена Пикельная:
Календарь и шоколадка - великолепный подарок для человека, совершенно ослепшего из-за сахарного диабета! Вы мне предлагаете передать ей этот подарок? Не подскажете, как бы так извернуться, чтобы это не выглядело издёвкой над инвалидом? Я понимаю, что вы не хотите "светить" своё лицо в редакции, но нельзя ли малодушничать, не прячась за мою спину?
Календарь и шоколадка - великолепный подарок для человека, совершенно ослепшего из-за сахарного диабета! Вы мне предлагаете передать ей этот подарок? Не подскажете, как бы так извернуться, чтобы это не выглядело издёвкой над инвалидом? Я понимаю, что вы не хотите "светить" своё лицо в редакции, но нельзя ли малодушничать, не прячась за мою спину?
Странный какой-то наезд от журналиста
Вам делать нечего или по заданию?
У вас вроде как не написано что из себя представляют небольшие подарочки
Есть фото календарей и что-то завёрнутое в бумагу то-ли плитка шоколада то-ли ещё что,пойди угадай что сейчас идёт за "небольшие подарки"?
Сами чай попейте тогда в редакции моей шоколадкой, и в календарь свой смотрите раз на мое допустимое предложение так неадекватно отреагировали)
Приятного
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 22:26
Цитата:
Ну чо, красавчег!
Ай, маладес!
Оказывается, не только в космонавтах, он ещё и вкартинах шурупит слегонца!
Небось и Брамса читал.
Ну накосячил, но он же не со зла. У него, просто, тогда гугол сломался, а интернет, санитары отобрали.
Примите поздравления и примите и проч...
Маковского немного раньше разглядел и abaika95, при этом не совсем верно назвав картину. У
Ну чо, красавчег!
Ай, маладес!
Оказывается, не только в космонавтах, он ещё и вкартинах шурупит слегонца!
Небось и Брамса читал.
Ну накосячил, но он же не со зла. У него, просто, тогда гугол сломался, а интернет, санитары отобрали.
Примите поздравления и примите и проч...
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 22:31
Цитата:
Босха перечитываю на ночь
Там такие иногда герои бывают
Вот прям вылитые ты)
Советую ознакомиться кстати
Coopidon:
Небось и Брамса читал. Ну накосячил, но он же не со зла. У него, просто, тогда гугол сломался, а интернет, санитары отобрали
Небось и Брамса читал. Ну накосячил, но он же не со зла. У него, просто, тогда гугол сломался, а интернет, санитары отобрали
Босха перечитываю на ночь
Там такие иногда герои бывают
Вот прям вылитые ты)
Советую ознакомиться кстати
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 22:56
Цитата:
Да, ладно!
В оригинале!?
Ай, жигит!
Ай, маладес!
Не уставаю вами восхищацца.
Цитата:
Ну ка!
Процицируй чо нидь. Самое своё избранное и любимое!
Не стесняйся!
А я пока посплю.
abaika95:
Босха перечитываю на ночь
Босха перечитываю на ночь
Да, ладно!
В оригинале!?
Ай, жигит!
Ай, маладес!
Не уставаю вами восхищацца.
Цитата:
abaika95:
Там такие иногда герои бывают Вот прям вылитые ты) Советую ознакомиться кстати
Там такие иногда герои бывают Вот прям вылитые ты) Советую ознакомиться кстати
Ну ка!
Процицируй чо нидь. Самое своё избранное и любимое!
Не стесняйся!
А я пока посплю.
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 23:41
Цитата:
Молодец, абайка.Календарь ей,
очень - нужен...
abaika95:
Есть фото календарей
Есть фото календарей
Молодец, абайка.Календарь ей,
очень - нужен...
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 23:53
Цитата:
Ну с моей стороны это было обычное недоразумение
Я даже не понял что в "небольшой подарочек" кроме свёртка (которой мог оказаться всем чем угодно вплоть до дешёвого сертификата на что нибудь) были включены и календари
Поэтому получилось некрасиво
Но в двойне некрасиво как мне кажется повела себя журналист, вместо того чтобы просто сказать что эти подарки (которые никто до этого не озвучивал) не подойдут инвалиду по зрению, она начала хамить
А ты ещё усугубляешь выводя эту ситуацию к черному юмору
Ну чтож такие нынче нравы пошли видимо
А мы ещё про Юджина что-то говорим.....
drakon:
Молодец, абайка.Календарь ей, очень - нужен...
Молодец, абайка.Календарь ей, очень - нужен...
Ну с моей стороны это было обычное недоразумение
Я даже не понял что в "небольшой подарочек" кроме свёртка (которой мог оказаться всем чем угодно вплоть до дешёвого сертификата на что нибудь) были включены и календари
Поэтому получилось некрасиво
Но в двойне некрасиво как мне кажется повела себя журналист, вместо того чтобы просто сказать что эти подарки (которые никто до этого не озвучивал) не подойдут инвалиду по зрению, она начала хамить
А ты ещё усугубляешь выводя эту ситуацию к черному юмору
Ну чтож такие нынче нравы пошли видимо
А мы ещё про Юджина что-то говорим.....
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 23:54
Цитата:
А он разве - не художник?...
Имя его назови...
abaika95:
Босха перечитываю на ночь
Босха перечитываю на ночь
А он разве - не художник?...
Имя его назови...
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 23:56
Цитата:
Мы не говорим. Ты говоришь...
abaika95:
А мы ещё про Юджина что-то говорим.....
А мы ещё про Юджина что-то говорим.....
Мы не говорим. Ты говоришь...
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 23:56
Цитата:
Мда
И с иронией у тебя к вечеру туговато
Цитата:
Отдыхай
drakon:
А он разве - не художник?...
А он разве - не художник?...
Мда
И с иронией у тебя к вечеру туговато
Цитата:
Coopidon:
Не стесняйся! А я пока посплю.
Не стесняйся! А я пока посплю.
Отдыхай
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 23:59
Цитата:
Имя Босха - назови...
Которого, ты в кровати - почитываешь...
[Исправлено: drakon, 13.04.2021 - 00:02]
abaika95:
Мда И с иронией у тебя к вечеру туговато
Мда И с иронией у тебя к вечеру туговато
Имя Босха - назови...
Которого, ты в кровати - почитываешь...
[Исправлено: drakon, 13.04.2021 - 00:02]
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 13.04.21 - 00:14
абайка95, пошёл Босха - перечитывать...
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