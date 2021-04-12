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≡ То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41327
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 12.04.21 - 22:50
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- Я увидела, как двое мужчин открывают багажник и достают алабая, - рассказала "НГ" Елена. - Мы проехали, но, так как я люблю собак, написала зоозащитникам о том, что здесь жестоко обращаются с животными. Мы сфотографировали, что здесь проходят собачьи бои.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
899
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 12.04.21 - 22:50
#1
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Зоозащитники здесь сталкиваются с непониманием. Со стороны...
Что значит, лошадь-это живое существо, элемент природы.
Лошадь, это -согым. А ещё на ней можно ездить, можно доить. А ещё, скачки устраивать.
Собаки, их, ну тоже можно...
А тут, зоозащитники, чего-то начинают...
8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6772
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 12.04.21 - 22:54
#2
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Русская женщина и коня на скаку остановит,
А казахская ещё и съест. :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21589
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 12.04.21 - 22:57
#3
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Цитата:
elektron:
А казахская ещё и съест.

Коня или женщину?... :lol: :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2331
То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на базе отдыха под Костанаем?
Отправлено: 12.04.21 - 22:59
#4
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Цитата:
elektron:
Русская женщина и коня на скаку остановит, А казахская ещё и съест.


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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6772
Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...
Отправлено: 12.04.21 - 23:40
#5
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Цитата:-//- За неделю до мероприятия, когда я посещал базу, увидел, что они чистят спортивную площадку, - рассказал Куликов. - Позвонил арендатору и спросил, что за мероприятие они готовят. Он сказал, что это будет смотр собак.//
Ну тогда должен быть список как участников, так и комиссии, пусть список предоставят. Хотя 100% его нет. Смотр проводится в как минимум в обл. центрах. Раньше это был стадион у ГАИ. А вот кто резервировал по идее тоже особого труда составить не должно. Одно блеяние.
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