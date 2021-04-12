Re: То ли смотр, то ли драка - Проводились ли собачьи бои на...

Отправлено: - 23:40

Цитата:-//- За неделю до мероприятия, когда я посещал базу, увидел, что они чистят спортивную площадку, - рассказал Куликов. - Позвонил арендатору и спросил, что за мероприятие они готовят. Он сказал, что это будет смотр собак.//

Ну тогда должен быть список как участников, так и комиссии, пусть список предоставят. Хотя 100% его нет. Смотр проводится в как минимум в обл. центрах. Раньше это был стадион у ГАИ. А вот кто резервировал по идее тоже особого труда составить не должно. Одно блеяние.