Прогноз на 5 дней
ясно+9°C
  • 776 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • С-СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41326
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 11.04.21 - 18:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 апреля 1961 года – особая дата в истории нашей страны. Первому полёту человека в космос исполнилось 60 лет. Отрадно, что первый и последующие старты ракет с покорителями космического пространства начинается с территории нашей страны, а во многих случаях и завершается здесь же. Причем зачастую на территории Костанайской области.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2039
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 13:26
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Еще бывшие казахстанцы, родившиеся в Казахской ССР:

А Джанибекова забыл? Он родился в Бостандыкском районе Чимкенской области Каз ССР. Потом этот район передали Узбекистану и переименовали в Бостанлыкский.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10188
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 13:36
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фамилии какие то неизвестные. Гагарина знаю , из школы. Леонова знаю он любит по РЕН-ТВ про инопланетян расказыаать. А еще его в кино сняли. А кто остальные?
Профайл
Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2064
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 13:50
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
А Джанибекова забыл? Он родился в Бостандыкском районе Чимкенской области Каз ССР. Потом этот район передали Узбекистану и переименовали в Бостанлыкский.

Да, забыл..
Но официально, он не считался казахстанским (родившимся в Казахской ССР) космонавтом, родился да в Казахской ССР, но в первый класс школы пошёл уже в Ташкенте, школу закончил с золотой медалью, занимался в Ташкентском суворовском училище, мечтал поступить в Рижское Краснознамённое высшее инженерно-авиационное военное училище, но не получилось, поступил в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков (Краснодарский край).
Другие космонавты из бывших казахстанцев, хотя бы детство провели на своей Родине, и среди комонавтов представляли Казахскую ССР, Джанибеков при СССР представлял Узбекскую, а не Казахскую ССР.

В Ташкенте в центре города установленая монументальная композиция "Памятник космонавтам, с бюстом Джанибекова.


В Казахской ССР (на то время Казахская АССР) в 1933 г. родился будущий космонавт Виктор Пацаев, который погиб в составе экипажа с Добровольским и Волковым при разгерметизации спускаемого аппарата "Союз-11". Семья Пацаева после войны переехала в Калининградскую область РСФСР.

[Исправлено: Нурбанчик, 12.04.2021 - 14:10]
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1246
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 14:42
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Прочитал какой-то поток словесного гуано

Так мозг, батенька, развивать надо. А то скоро и надписи на заборах с трудом понимать будешь и за философские труды их почитать станешь.
Цитата:
abaika95:
Объективности у тебя ноль значит и ума нет

Повторяешься, а это один из признаков надвигающейся деменции.
Профайл
ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1303
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 14:56
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Наверное многие кустанайцы, кто учился в школе в советское время, побывали на экскурсии в поисковой части, которая на степных просторах встречала космонавтов вернувшихся на Землю

Да, была такая часть, располагалась за ул. Карбышева, напротив 8 мкрн, если не ошибаюсь. Школьным классом, год наверное 1985, были там на экскурсии, даже в спусковом аппарате сидели))) - металлический круглый шар:


До приземления космонавтов, всегда можно было встретить транспорт на улицах Кустаная, на подобии такого:


К сожалению, теперь с Кустанайского аэропорта не вылетают на родину космонавты, - это уже история. Космонавтов доставляют с места посадки в Караганду или Джезказган откуда они разлетаются на родину, или на Байконур в крайнем случае. Почему перестали космические корпорации кустанайским аэропортом, я не знаю.

У Центра подготовки космонавтов имеются два ВС Ту-204-300, названные в честь Юрия Гагарина (борт. №64044) и Сергея Королева (борт. № 64045), базирующиеся во Внуково-3, и перевозящие космонавтов в Байконур и обратно:



[Исправлено: ГИП, 12.04.2021 - 12:20]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2315
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 16:35
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как много замечательных фактов космической истории мы узнали благодаря Юджину, Нурбанчику,ГИПу,ACROSу!
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7348
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 17:21
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Как много замечательных фактов космической истории мы узнали

С днём космонавтики, товарищи!
https://c.radikal.ru/c04/2104/c0/265023caceea.jpg
И вот рисунок на перекрестке Абая - Волынова еще не замазюкали
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7611
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 18:03
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Повторяешься, а это один из признаков надвигающейся деменции.

Тебе не жалко хоть 10 раз повторить
Авось дойдет до ума хоть что-то)
Цитата:
yudjin:
С днём космонавтики, товарищи! И вот рисунок на перекрестке Абая - Волынова еще не замазюкали

Ну вот и для тебя юбилей прошел продуктивно
Хоть теперь будешь знать, как выглядил космонавт номер два в истории советской космонавтики
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2330
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 18:11
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГИП:
Почему перестали космические корпорации кустанайским аэропортом, я не знаю.

Писали, что основные посадки космонавтов осуществлялись в период созревания хлебов. А при посадке часто выгорала большая территория. Вроде так. А возле Джезказгана полупустыня.
Профайл
Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2064
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 20:38
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я: Писали, что основные посадки космонавтов осуществлялись в период созревания хлебов. А при посадке часто выгорала большая территория. Вроде так. А возле Джезказгана полупустыня.

Фактически верная информация здесь в том, что действительно спускаемые аппараты космического корабля Союз, стали в основном приземлять в расчетном месте в 150 км юго-западнее Джезказгана, ранее большинство приземлений было в районе Аркалыка и Державинска, вот карта посадок спускаемых аппаратов в казахстанских степях:
самая левая в саратовской области - где приземлился Гагарин, самая правая возле Риддера - также посадка по не расчетной траектории.

Летная часть «Службы единой системы авиационно-космического поиска и спасения» расположена в Южноуральске на аэродром "Упрун", оттуда все воздушные суда среди которых Ан-12 с амфибиями, Ан-26 и вертолеты Ми-8 направляются на подготовку поиска приземляющихся космонавтов.

Ближайшая посадка с МКС состоится 17 апреля, и уже с Упруна в Джезказган вылетели воздушные суда с поисковыми бригадами. Раньше, но уже после развала СССР поисковая часть располагалась в Троицке, и космонавтов за одно воздушными судами по пути следования в Троицк доставляли в Кустанай, сейчас же от такого правила отошли и с места посадки направляют космонавтов/астронавтов в Караганду или Джезказган, российских космонавтов иногда и в Байконур.
Кстати у Караганды тоже есть космическая история, так как через Караганду при СССР улетали на родину много космонавтов. В Караганде есть одноименная гостиница "Космонавт".
Кстати не многие знают, что в 1970-ых например г.Шевченко (ныне Актау) посещал астронавт Нил Армстронг с Алексеем Леоновым и Владимиром Джанибековым.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6769
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 20:48
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
было в районе Аркалыка и Державинска

Если не ошибаюсь. За счёт того что там много неглубоких водоёмов и практически нет населённых пунктов. То есть вреда ни посевным, ни жителям не будет.

[Исправлено: elektron, 12.04.2021 - 15:49]
Профайл
Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2064
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 21:23
#41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
За счёт того что там много неглубоких водоёмов и практически нет населённых пунктов. То есть вреда ни посевным, ни жителям не будет.

У меня тоже складывается впечатление, что на счёт Джезказгана задействовали административный ресур. Джезказганскую область упразднили и отнесли к Карагандинской, но в Джезказгана есть действующий аэропорт имеющий статус международного. Казахстанские власти решили, в каком регионе приземляются космонавты, соответственно авиационной инфраструктурой того региона космические корпорации и пользуются, от места посадки до Джезказгана всего-то 150 км.
Вот и в Аркалыке есть аэропорт, только в неудовлетворительном состоянии, возможно после реконструкции он станет действующим, и тогда Роскосмос сможет изменить место посадки, ведь лететь с Южноуральск а ближе до Аркалыка чем до Джезказгана.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1246
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 21:24
#42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тебе не жалко хоть 10 раз повторить

Все, тролль, еда закончилась.
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нурбанчик

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS