Отправлено: - 21:04

Vit:

Я просто вам скину на счет. . Там и фейс и фамл.

Цитата:Можешь мне на счёт тоже скинуть, пришлю Пикассо Врангеля, Малевича, всё что душе угодно. Качество гарантирую