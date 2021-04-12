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≡ Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41326
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 15:27
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Отдав в начале апреля дань «деньрожденным» воспоминаниям, 19-летняя «Наша Газета» рассказала об одном из своих прежних конкурсов. Повторила снимки инсценированных картин и предложила сегодняшним читателям по ним узнать оригиналы.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6769
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 21:04
#15
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Цитата:
Vit:
Я просто вам скину на счет. . Там и фейс и фамл.

Можешь мне на счёт тоже скинуть, пришлю Пикассо Врангеля, Малевича, всё что душе угодно. Качество гарантирую :lol: ;-)
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