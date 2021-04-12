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≡ "Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41326
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 12.04.21 - 11:30
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В трепетном ожидании 62-летний Владимир провел выходные, гордясь тем, что так у нас все хорошо налажено – при помощи нескольких кликов мыши уже практически получил услугу. Он был уверен, что сможет больше не жить в страхе, ожидая удара от невидимого врага.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3881
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 12.04.21 - 12:36
#15
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Цитата:
Сергей_я:
А это вообще нормально что ампула на 4 человека или это нащи уже сами бадяжат в целях экономии?

Это нормально, только вроде на 5, а не на 4.
Поэтому и подгоняют количество. Её же сложно хранить и если открыл то надо всё "разлить".
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
148
Re: "Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался...
Отправлено: 12.04.21 - 12:49
#16
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так же записался через егов.сегодня сделал вакцину в 1 поликлинике.с утра народу было мало.пару человек.пока сидел в коридоре народу прибавилось хорошо человек 20.вакцину делали мне с одной ампулы.врач сказала.что до этого была вакцина на 4 или 5 доз.сейчас пришла другая.одна доза в ампуле.вторая вакцина через 21 день.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
60
Re: "Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался...
Отправлено: 12.04.21 - 13:36
#17
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Цитата:
юля елиссева:
почему же тогда весь цивилизованный мир пфайзеровской вакцинируется?

А это та вакцина от которой люди умирают и уже многие страны от неё отказались?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2039
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 12.04.21 - 13:39
#18
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Цитата:
ladas:
А это та вакцина от которой люди умирают и уже многие страны от неё отказались?

вот, еще одна жертва кремлевской пропаганды..
Где пруфы об отказе от Пфайзера?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10188
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 12.04.21 - 13:39
#19
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Цитата:
ladas:

Есть подводные камни у спутник . Европа и другие страны палки в колеса суют. Юля в Израиль уезжает . Нужен спец паспорт американский. Спутнику не дают. Файзеру дают.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3881
Re: "Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался...
Отправлено: 12.04.21 - 20:14
#20
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Температура 36,8, чувствую место укола (вроде как слабый ушиб), легкое першение в горле.
Общее состояние вроде как собрался заболеть ))
В обычной ситуации ничего бы не заметил, слежу сейчас за собой любимым вот и прислушиваюсь.))
8-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10188
Re: "Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался...
Отправлено: 12.04.21 - 20:20
#21
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Цитата:
peshexod:

У меня температура падала до 32. Я белый становился. В зеркало смотрю и себя не узнаю . Я потом почитал в инете что 32 это почти труп . Следи за собой.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3881
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 12.04.21 - 20:23
#22
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Цитата:
Vit:
Следи за собой.

Спасибо, но это же вакцина, Вы то по настоящему болели?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10188
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 12.04.21 - 20:48
#23
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Цитата:
peshexod:
Да. Я уже много об этом писал В тяжёлой форме. Летом
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6769
"Приведи ещё четырёх!" - Как рудничанин попытался прививку от КВИ сделать
Отправлено: 12.04.21 - 20:54
#24
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Цитата:
юля елиссева:
что правда? почему же тогда весь цивилизованный мир пфайзеровской вакцинируется?

Ну во первых не Pfizer , а BionTech-Pfizer, а во вторых спутник 50 стран мира уже заказали. ;-)
Профайл
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