Отправлено: - 20:45

abaika95:

Мой Небольшой подарок передайте от имени газеты и местных форумчан в честь ДР НГ, той женщине-инвалиду которой газовую плиту ставили

Цитата:Календарь и шоколадка - великолепный подарок для человека,! Вы мне предлагаете передать ей этот подарок? Не подскажете, как бы так извернуться, чтобы это не выглядело издёвкой над инвалидом? Я понимаю, что вы не хотите "светить" своё лицо в редакции, но нельзя ли малодушничать, не прячась за мою спину?