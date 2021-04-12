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≡ Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41326
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 15:27
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Отдав в начале апреля дань «деньрожденным» воспоминаниям, 19-летняя «Наша Газета» рассказала об одном из своих прежних конкурсов. Повторила снимки инсценированных картин и предложила сегодняшним читателям по ним узнать оригиналы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10188
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 15:27
#1
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Картина девочка с виноградом. Автор вы где? Хочу купить это из моего детства. Вам доход, а мне приятно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7611
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 15:30
#2
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Мой Небольшой подарок передайте от имени газеты и местных форумчан в честь ДР НГ, той женщине-инвалиду которой газовую плиту ставили
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10188
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 15:43
#3
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У меня стенка скучная! Хочу картинку, девочку с виноградом.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2330
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 18:05
#4
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Цитата:
Vit:
У меня стенка скучная! Хочу картинку


Специально картина для Вита

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10188
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 18:12
#5
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Цитата:
Козлов я:
Спасибо. Че она означает? Сайлентблок чтоли? )
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2330
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 18:15
#6
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Цитата:
Vit:
Че она означает? Сайлентблок чтоли? )

:lol: Сайлентблок калибром 9 мм. :-x :-P
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10188
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 18:30
#7
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Козлов ты чего? Открыто мне угражаешь ? 9 мм пулей что ли? Зачем? Почему?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2330
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 18:59
#8
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Цитата:
Vit:
Зачем? Почему?

Только творческие и одухотворенные (!!!) люди могут быстро себе представить трансформацию квадрата в круг. Представь, висит у тебя на стеночке такая картинка, а все - откуда?, что изображает? А ты им лоб зеленкой! Чтоб быстрее доходило. :lol: Во прикол будет!
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4590
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 19:51
#9
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Виталь, а сам не хочешь? Сейчас есть варианты - по цифрам или рисовать картину, или мозаикой ее собирать. И картина будет, и как бы сам ее "сотворил" ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2330
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 20:20
#10
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Цитата:
Алиса:
Сейчас есть варианты - по цифрам или рисовать картину, или мозаикой ее собирать.

Ну примерно как-то так...

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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3881
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 20:32
#11
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Хорошая идея конкурса ;-)
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
466
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 20:45
#12
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Цитата:
abaika95:
Мой Небольшой подарок передайте от имени газеты и местных форумчан в честь ДР НГ, той женщине-инвалиду которой газовую плиту ставили

Календарь и шоколадка - великолепный подарок для человека, совершенно ослепшего из-за сахарного диабета! Вы мне предлагаете передать ей этот подарок? Не подскажете, как бы так извернуться, чтобы это не выглядело издёвкой над инвалидом? Я понимаю, что вы не хотите "светить" своё лицо в редакции, но нельзя ли малодушничать, не прячась за мою спину?
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13847
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 20:48
#13
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Цитата:
Елена Пикельная:
но нельзя ли малодушничать, не прячась за мою спину?

Ну не подумал человек - бывает. Хотел доброе дело сделать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10188
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 21:01
#14
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Цитата:
Елена Пикельная:
Так че там на счет картины. Хочу купить. Ходить не куда не надо. Я просто вам скину на счет. . Там и фейс и фамл.
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