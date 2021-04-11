Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 11.04.21 - 18:47
12 апреля 1961 года – особая дата в истории нашей страны. Первому полёту человека в космос исполнилось 60 лет. Отрадно, что первый и последующие старты ракет с покорителями космического пространства начинается с территории нашей страны, а во многих случаях и завершается здесь же. Причем зачастую на территории Костанайской области. Читать новость
юля елиссева: А Джанибекова забыл? Он родился в Бостандыкском районе Чимкенской области Каз ССР. Потом этот район передали Узбекистану и переименовали в Бостанлыкский.
Да, забыл.. Но официально, он не считался казахстанским (родившимся в Казахской ССР) космонавтом, родился да в Казахской ССР, но в первый класс школы пошёл уже в Ташкенте, школу закончил с золотой медалью, занимался в Ташкентском суворовском училище, мечтал поступить в Рижское Краснознамённое высшее инженерно-авиационное военное училище, но не получилось, поступил в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков (Краснодарский край). Другие космонавты из бывших казахстанцев, хотя бы детство провели на своей Родине, и среди комонавтов представляли Казахскую ССР, Джанибеков при СССР представлял Узбекскую, а не Казахскую ССР.
В Ташкенте в центре города установленая монументальная композиция "Памятник космонавтам, с бюстом Джанибекова.
В Казахской ССР (на то время Казахская АССР) в 1933 г. родился будущий космонавт Виктор Пацаев, который погиб в составе экипажа с Добровольским и Волковым при разгерметизации спускаемого аппарата "Союз-11". Семья Пацаева после войны переехала в Калининградскую область РСФСР.
Нурбанчик: Наверное многие кустанайцы, кто учился в школе в советское время, побывали на экскурсии в поисковой части, которая на степных просторах встречала космонавтов вернувшихся на Землю
Да, была такая часть, располагалась за ул. Карбышева, напротив 8 мкрн, если не ошибаюсь. Школьным классом, год наверное 1985, были там на экскурсии, даже в спусковом аппарате сидели))) - металлический круглый шар:
До приземления космонавтов, всегда можно было встретить транспорт на улицах Кустаная, на подобии такого:
К сожалению, теперь с Кустанайского аэропорта не вылетают на родину космонавты, - это уже история. Космонавтов доставляют с места посадки в Караганду или Джезказган откуда они разлетаются на родину, или на Байконур в крайнем случае. Почему перестали космические корпорации кустанайским аэропортом, я не знаю.
У Центра подготовки космонавтов имеются два ВС Ту-204-300, названные в честь Юрия Гагарина (борт. №64044) и Сергея Королева (борт. № 64045), базирующиеся во Внуково-3, и перевозящие космонавтов в Байконур и обратно:
Козлов я: Писали, что основные посадки космонавтов осуществлялись в период созревания хлебов. А при посадке часто выгорала большая территория. Вроде так. А возле Джезказгана полупустыня.
Фактически верная информация здесь в том, что действительно спускаемые аппараты космического корабля Союз, стали в основном приземлять в расчетном месте в 150 км юго-западнее Джезказгана, ранее большинство приземлений было в районе Аркалыка и Державинска, вот карта посадок спускаемых аппаратов в казахстанских степях: самая левая в саратовской области - где приземлился Гагарин, самая правая возле Риддера - также посадка по не расчетной траектории.
Летная часть «Службы единой системы авиационно-космического поиска и спасения» расположена в Южноуральске на аэродром "Упрун", оттуда все воздушные суда среди которых Ан-12 с амфибиями, Ан-26 и вертолеты Ми-8 направляются на подготовку поиска приземляющихся космонавтов.
Ближайшая посадка с МКС состоится 17 апреля, и уже с Упруна в Джезказган вылетели воздушные суда с поисковыми бригадами. Раньше, но уже после развала СССР поисковая часть располагалась в Троицке, и космонавтов за одно воздушными судами по пути следования в Троицк доставляли в Кустанай, сейчас же от такого правила отошли и с места посадки направляют космонавтов/астронавтов в Караганду или Джезказган, российских космонавтов иногда и в Байконур. Кстати у Караганды тоже есть космическая история, так как через Караганду при СССР улетали на родину много космонавтов. В Караганде есть одноименная гостиница "Космонавт". Кстати не многие знают, что в 1970-ых например г.Шевченко (ныне Актау) посещал астронавт Нил Армстронг с Алексеем Леоновым и Владимиром Джанибековым.
elektron: За счёт того что там много неглубоких водоёмов и практически нет населённых пунктов. То есть вреда ни посевным, ни жителям не будет.
У меня тоже складывается впечатление, что на счёт Джезказгана задействовали административный ресур. Джезказганскую область упразднили и отнесли к Карагандинской, но в Джезказгана есть действующий аэропорт имеющий статус международного. Казахстанские власти решили, в каком регионе приземляются космонавты, соответственно авиационной инфраструктурой того региона космические корпорации и пользуются, от места посадки до Джезказгана всего-то 150 км. Вот и в Аркалыке есть аэропорт, только в неудовлетворительном состоянии, возможно после реконструкции он станет действующим, и тогда Роскосмос сможет изменить место посадки, ведь лететь с Южноуральск а ближе до Аркалыка чем до Джезказгана.
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