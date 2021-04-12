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Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41326
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 15:27
Отдав в начале апреля дань «деньрожденным» воспоминаниям, 19-летняя «Наша Газета» рассказала об одном из своих прежних конкурсов. Повторила снимки инсценированных картин и предложила сегодняшним читателям по ним узнать оригиналы.
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Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 15:27
Картина девочка с виноградом. Автор вы где? Хочу купить это из моего детства. Вам доход, а мне приятно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7611
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 15:30
Мой Небольшой подарок передайте от имени газеты и местных форумчан в честь ДР НГ, той женщине-инвалиду которой газовую плиту ставили
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 15:43
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 18:05
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 18:12
Цитата:
Козлов я:Спасибо. Че она означает? Сайлентблок чтоли? )
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 18:15
Цитата:
Сайлентблок калибром 9 мм.
Vit:
Че она означает? Сайлентблок чтоли? )
Че она означает? Сайлентблок чтоли? )
Сайлентблок калибром 9 мм.
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 18:30
Козлов ты чего? Открыто мне угражаешь ? 9 мм пулей что ли? Зачем? Почему?
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 18:59
Цитата:
Только творческие и одухотворенные (!!!) люди могут быстро себе представить трансформацию квадрата в круг. Представь, висит у тебя на стеночке такая картинка, а все - откуда?, что изображает? А ты им лоб зеленкой! Чтоб быстрее доходило. Во прикол будет!
Vit:
Зачем? Почему?
Зачем? Почему?
Только творческие и одухотворенные (!!!) люди могут быстро себе представить трансформацию квадрата в круг. Представь, висит у тебя на стеночке такая картинка, а все - откуда?, что изображает? А ты им лоб зеленкой! Чтоб быстрее доходило. Во прикол будет!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4590
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 19:51
Виталь, а сам не хочешь? Сейчас есть варианты - по цифрам или рисовать картину, или мозаикой ее собирать. И картина будет, и как бы сам ее "сотворил"
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 20:20
Цитата:
Ну примерно как-то так...
Алиса:
Сейчас есть варианты - по цифрам или рисовать картину, или мозаикой ее собирать.
Сейчас есть варианты - по цифрам или рисовать картину, или мозаикой ее собирать.
Ну примерно как-то так...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3881
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 20:32
Хорошая идея конкурса
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 466
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 20:45
Цитата:
Календарь и шоколадка - великолепный подарок для человека, совершенно ослепшего из-за сахарного диабета! Вы мне предлагаете передать ей этот подарок? Не подскажете, как бы так извернуться, чтобы это не выглядело издёвкой над инвалидом? Я понимаю, что вы не хотите "светить" своё лицо в редакции, но нельзя ли малодушничать, не прячась за мою спину?
abaika95:
Мой Небольшой подарок передайте от имени газеты и местных форумчан в честь ДР НГ, той женщине-инвалиду которой газовую плиту ставили
Мой Небольшой подарок передайте от имени газеты и местных форумчан в честь ДР НГ, той женщине-инвалиду которой газовую плиту ставили
Календарь и шоколадка - великолепный подарок для человека, совершенно ослепшего из-за сахарного диабета! Вы мне предлагаете передать ей этот подарок? Не подскажете, как бы так извернуться, чтобы это не выглядело издёвкой над инвалидом? Я понимаю, что вы не хотите "светить" своё лицо в редакции, но нельзя ли малодушничать, не прячась за мою спину?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13847
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 20:48
Цитата:
Ну не подумал человек - бывает. Хотел доброе дело сделать.
Елена Пикельная:
но нельзя ли малодушничать, не прячась за мою спину?
но нельзя ли малодушничать, не прячась за мою спину?
Ну не подумал человек - бывает. Хотел доброе дело сделать.
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 21:01
Цитата:
Елена Пикельная:Так че там на счет картины. Хочу купить. Ходить не куда не надо. Я просто вам скину на счет. . Там и фейс и фамл.
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