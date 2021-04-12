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"Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из Костаная обманул жителей разных городов на 1,5 млн тенге
"Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из Костаная обманул жителей разных городов на 1,5 млн тенге
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