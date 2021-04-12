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≡ "Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из Костаная обманул жителей разных городов на 1,5 млн тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41326
"Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из Костаная обманул жителей разных городов на 1,5 млн тенге
Отправлено: 12.04.21 - 17:43
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27-летний житель Костаная подозревается в обмане 44-х жителей разных городов. Он обманным путем находил данные удостоверений личности и брал на их имя кредиты в Микрокредитной организации "Деньги говорят".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10188
Re: "Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из...
Отправлено: 12.04.21 - 17:43
#1
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ПюЦитата:
 не передавайте свои банковские данные, трехзначный СVV-код на обороте карты

При оплате баланса например yuta. Я даю cvv по-другому не как. Если они меня обманут я ж смогу на их в суд подать. На этой карте обычно 400-500 тыщ. Больше стараюсь не держать. Обычно сразу снимаю
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10188
"Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из Костаная обманул жителей разных городов на 1,5 млн тенге
Отправлено: 12.04.21 - 17:56
#2
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Непонятно. Например мне звонит мошеник. Говорит виталя дай номер cvv и удостоверения.например Я ему даю Обьясните как он может снять деньги? Карта моя привязана к моему номеру, к моей фамилии ,Чтоб снять нужен процесс. . Номер привязан тоже к моей фамилии. Как? Он смог обмануть целую схему?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3881
Re: "Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из...
Отправлено: 12.04.21 - 20:18
#3
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Цитата:
брал кредиты на этих людей в микрокредитной организации "Деньги говорят".

Нормальная контора без идентификации ничего бы не дала, возможно сообща кидают ещё кого то поэтому и найти "не могут".
Это как не могут найти, если есть все реквизиты?
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3881
Re: "Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из...
Отправлено: 12.04.21 - 20:22
#4
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Цитата:
Vit:
Обьясните как он может снять деньги?

Полно таких сервисов, вот например Paysend.
Если конечно нет 3D Secure или не подтверждаете через телефон.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6769
Re: "Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из...
Отправлено: 12.04.21 - 20:44
#5
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Интересная ситуация. ;-) СоглашусьЦитата:
peshexod:
Нормальная контора без идентификации ничего бы не дала, возможно сообща кидают ещё кого то поэтому и найти "не могут".

Ведь тут одно из двух получается (при условии если "контора" действительно без идентификации ничего не дала бы.
- Или сговор с родственниками, друзьями и прочими...
или
- в "конторе" "свой" сидит.
Если возможно без идентификации, то "контора" сама виновата и тоже наказать, как и жулика. Вор должен сидеть в тюрьме. (с)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10188
Re: "Не щадил даже своих" - Интернет-мошенник из...
Отправлено: 12.04.21 - 21:24
#6
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Цитата:
peshexod:

Че так просто? Вот так в инете, форуме мы показываем как воровать. Пешеход если так было бы просто все олигархи уже нищие стали бы
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