Отправлено: - 20:44

peshexod:

Нормальная контора без идентификации ничего бы не дала, возможно сообща кидают ещё кого то поэтому и найти "не могут".

Интересная ситуация.СоглашусьЦитата:Ведь тут одно из двух получается (при условии если "контора" действительно без идентификации ничего не дала бы.- Или сговор с родственниками, друзьями и прочими...или- в "конторе" "свой" сидит.Если возможно без идентификации, то "контора" сама виновата и тоже наказать, как и жулика. Вор должен сидеть в тюрьме. (с)