Отправлено: - 13:50

юля елиссева:

А Джанибекова забыл? Он родился в Бостандыкском районе Чимкенской области Каз ССР. Потом этот район передали Узбекистану и переименовали в Бостанлыкский.

[Исправлено: Нурбанчик, 12.04.2021 - 14:10]

Цитата:Да, забыл..Но официально, он не считался казахстанским (родившимся в Казахской ССР) космонавтом, родился да в Казахской ССР, но в первый класс школы пошёл уже в Ташкенте, школу закончил с золотой медалью, занимался в Ташкентском суворовском училище, мечтал поступить в Рижское Краснознамённое высшее инженерно-авиационное военное училище, но не получилось, поступил в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков (Краснодарский край).Другие космонавты из бывших казахстанцев, хотя бы детство провели на своей Родине, и среди комонавтов представляли Казахскую ССР, Джанибеков при СССР представлял Узбекскую, а не Казахскую ССР.В Ташкенте в центре города установленая монументальная композиция "Памятник космонавтам, с бюстом Джанибекова.В Казахской ССР (на то время Казахская АССР) в 1933 г. родился будущий космонавт Виктор Пацаев, который погиб в составе экипажа с Добровольским и Волковым при разгерметизации спускаемого аппарата "Союз-11". Семья Пацаева после войны переехала в Калининградскую область РСФСР.