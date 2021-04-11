Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41325
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 11.04.21 - 18:47
12 апреля 1961 года – особая дата в истории нашей страны. Первому полёту человека в космос исполнилось 60 лет. Отрадно, что первый и последующие старты ракет с покорителями космического пространства начинается с территории нашей страны, а во многих случаях и завершается здесь же. Причем зачастую на территории Костанайской области.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2039
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 13:26
Цитата:
А Джанибекова забыл? Он родился в Бостандыкском районе Чимкенской области Каз ССР. Потом этот район передали Узбекистану и переименовали в Бостанлыкский.
Нурбанчик:
Еще бывшие казахстанцы, родившиеся в Казахской ССР:
Еще бывшие казахстанцы, родившиеся в Казахской ССР:
А Джанибекова забыл? Он родился в Бостандыкском районе Чимкенской области Каз ССР. Потом этот район передали Узбекистану и переименовали в Бостанлыкский.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10182
Re: Космос, как название. К юбилею первого космического полета...
Отправлено: 12.04.21 - 13:36
Фамилии какие то неизвестные. Гагарина знаю , из школы. Леонова знаю он любит по РЕН-ТВ про инопланетян расказыаать. А еще его в кино сняли. А кто остальные?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2062
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 13:50
Цитата:
Да, забыл..
Но официально, он не считался казахстанским (родившимся в Казахской ССР) космонавтом, родился да в Казахской ССР, но в первый класс школы пошёл уже в Ташкенте, школу закончил с золотой медалью, занимался в Ташкентском суворовском училище, мечтал поступить в Рижское Краснознамённое высшее инженерно-авиационное военное училище, но не получилось, поступил в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков (Краснодарский край).
Другие космонавты из бывших казахстанцев, хотя бы детство провели на своей Родине, и среди комонавтов представляли Казахскую ССР, Джанибеков при СССР представлял Узбекскую, а не Казахскую ССР.
В Ташкенте в центре города установленая монументальная композиция "Памятник космонавтам, с бюстом Джанибекова.
В Казахской ССР (на то время Казахская АССР) в 1933 г. родился будущий космонавт Виктор Пацаев, который погиб в составе экипажа с Добровольским и Волковым при разгерметизации спускаемого аппарата "Союз-11". Семья Пацаева после войны переехала в Калининградскую область РСФСР.
[Исправлено: Нурбанчик, 12.04.2021 - 14:10]
юля елиссева:
А Джанибекова забыл? Он родился в Бостандыкском районе Чимкенской области Каз ССР. Потом этот район передали Узбекистану и переименовали в Бостанлыкский.
А Джанибекова забыл? Он родился в Бостандыкском районе Чимкенской области Каз ССР. Потом этот район передали Узбекистану и переименовали в Бостанлыкский.
Да, забыл..
Но официально, он не считался казахстанским (родившимся в Казахской ССР) космонавтом, родился да в Казахской ССР, но в первый класс школы пошёл уже в Ташкенте, школу закончил с золотой медалью, занимался в Ташкентском суворовском училище, мечтал поступить в Рижское Краснознамённое высшее инженерно-авиационное военное училище, но не получилось, поступил в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков (Краснодарский край).
Другие космонавты из бывших казахстанцев, хотя бы детство провели на своей Родине, и среди комонавтов представляли Казахскую ССР, Джанибеков при СССР представлял Узбекскую, а не Казахскую ССР.
В Ташкенте в центре города установленая монументальная композиция "Памятник космонавтам, с бюстом Джанибекова.
В Казахской ССР (на то время Казахская АССР) в 1933 г. родился будущий космонавт Виктор Пацаев, который погиб в составе экипажа с Добровольским и Волковым при разгерметизации спускаемого аппарата "Союз-11". Семья Пацаева после войны переехала в Калининградскую область РСФСР.
[Исправлено: Нурбанчик, 12.04.2021 - 14:10]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1245
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 14:42
Цитата:
Так мозг, батенька, развивать надо. А то скоро и надписи на заборах с трудом понимать будешь и за философские труды их почитать станешь.
Цитата:
Повторяешься, а это один из признаков надвигающейся деменции.
abaika95:
Прочитал какой-то поток словесного гуано
Прочитал какой-то поток словесного гуано
Так мозг, батенька, развивать надо. А то скоро и надписи на заборах с трудом понимать будешь и за философские труды их почитать станешь.
Цитата:
abaika95:
Объективности у тебя ноль значит и ума нет
Объективности у тебя ноль значит и ума нет
Повторяешься, а это один из признаков надвигающейся деменции.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Подмосковье
- Регистрация:
- 25.05.09
- Сообщений:
- 1303
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 14:56
Цитата:
Да, была такая часть, располагалась за ул. Карбышева, напротив 8 мкрн, если не ошибаюсь. Школьным классом, год наверное 1985, были там на экскурсии, даже в спусковом аппарате сидели))) - металлический круглый шар:
До приземления космонавтов, всегда можно было встретить транспорт на улицах Кустаная, на подобии такого:
К сожалению, теперь с Кустанайского аэропорта не вылетают на родину космонавты, - это уже история. Космонавтов доставляют с места посадки в Караганду или Джезказган откуда они разлетаются на родину, или на Байконур в крайнем случае. Почему перестали космические корпорации кустанайским аэропортом, я не знаю.
У Центра подготовки космонавтов имеются два ВС Ту-204-300, названные в честь Юрия Гагарина (борт. №64044) и Сергея Королева (борт. № 64045), базирующиеся во Внуково-3, и перевозящие космонавтов в Байконур и обратно:
[Исправлено: ГИП, 12.04.2021 - 12:20]
Нурбанчик:
Наверное многие кустанайцы, кто учился в школе в советское время, побывали на экскурсии в поисковой части, которая на степных просторах встречала космонавтов вернувшихся на Землю
Наверное многие кустанайцы, кто учился в школе в советское время, побывали на экскурсии в поисковой части, которая на степных просторах встречала космонавтов вернувшихся на Землю
Да, была такая часть, располагалась за ул. Карбышева, напротив 8 мкрн, если не ошибаюсь. Школьным классом, год наверное 1985, были там на экскурсии, даже в спусковом аппарате сидели))) - металлический круглый шар:
До приземления космонавтов, всегда можно было встретить транспорт на улицах Кустаная, на подобии такого:
К сожалению, теперь с Кустанайского аэропорта не вылетают на родину космонавты, - это уже история. Космонавтов доставляют с места посадки в Караганду или Джезказган откуда они разлетаются на родину, или на Байконур в крайнем случае. Почему перестали космические корпорации кустанайским аэропортом, я не знаю.
У Центра подготовки космонавтов имеются два ВС Ту-204-300, названные в честь Юрия Гагарина (борт. №64044) и Сергея Королева (борт. № 64045), базирующиеся во Внуково-3, и перевозящие космонавтов в Байконур и обратно:
[Исправлено: ГИП, 12.04.2021 - 12:20]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2315
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 16:35
Как много замечательных фактов космической истории мы узнали благодаря Юджину, Нурбанчику,ГИПу,ACROSу!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7348
Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 12.04.21 - 17:21
Цитата:
С днём космонавтики, товарищи!
https://c.radikal.ru/c04/2104/c0/265023caceea.jpg
И вот рисунок на перекрестке Абая - Волынова еще не замазюкали
таноми52:
Как много замечательных фактов космической истории мы узнали
Как много замечательных фактов космической истории мы узнали
С днём космонавтики, товарищи!
https://c.radikal.ru/c04/2104/c0/265023caceea.jpg
И вот рисунок на перекрестке Абая - Волынова еще не замазюкали
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: ГИП, Vit
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать