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≡ "Не простила мне система" - На 5,5 лет отправили за решетку заместителя акима Костанайского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41325
"Не простила мне система" - На 5,5 лет отправили за решетку заместителя акима Костанайского района
Отправлено: 12.04.21 - 16:32
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Рустам Садыков на оглашение приговора пришел уже с сумкой с вещами. Больше часа он слушал речь судьи с опущенной головой, лишь изредка эмоционально, мимикой реагируя на отдельные фразы.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2039
Re: "Не простила мне система" - На 5,5 лет отправили...
Отправлено: 12.04.21 - 16:32
#1
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Знаю Рустама как честного и принципиального человека. За свою честность и правоту теперь будет сидеть в тюрьме.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21583
Re: "Не простила мне система" - На 5,5 лет отправили...
Отправлено: 12.04.21 - 17:39
#2
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С системой, нужно - соглашаться.
Или не лезть в неё, ваще... :-o
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