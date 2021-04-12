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≡ Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41325
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 15:27
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Отдав в начале апреля дань «деньрожденным» воспоминаниям, 19-летняя «Наша Газета» рассказала об одном из своих прежних конкурсов. Повторила снимки инсценированных картин и предложила сегодняшним читателям по ним узнать оригиналы.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10182
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 15:27
#1
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Картина девочка с виноградом. Автор вы где? Хочу купить это из моего детства. Вам доход, а мне приятно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7610
Re: Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник"...
Отправлено: 12.04.21 - 15:30
#2
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Мой Небольшой подарок передайте от имени газеты и местных форумчан в честь ДР НГ, той женщине-инвалиду которой газовую плиту ставили
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10182
Победителями блиц-конкурса "Сам себе художник" стали два читателя "НГ"
Отправлено: 12.04.21 - 15:43
#3
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У меня стенка скучная! Хочу картинку, девочку с виноградом.
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