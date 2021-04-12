Больше половины - в Костанае. Хроника пандемии за прошедшие сутки в регионе

Отправлено: - 13:15

Потому что врачи нучились боротся с этой болезнью . Забыли лето? Когда в аптеках очереди огромные стояли .в больницах коек не хватало. Потому и идёт щас скачуха . Появились лекарства, или че опять хотите карантин что ли. ? Закрытые магазины, не работающие автобусы и тд