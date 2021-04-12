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≡ Больше половины - в Костанае. Хроника пандемии за прошедшие сутки в регионе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41322
Больше половины - в Костанае. Хроника пандемии за прошедшие сутки в регионе
Отправлено: 12.04.21 - 12:19
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За прошедшие сутки, 11 апреля, в Костанайской области зарегистрирован 31 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,22%.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
137
Re: Больше половины - в Костанае. Хроника пандемии за прошедшие...
Отправлено: 12.04.21 - 12:19
#1
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Бред полнейший...
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b
§ berkut_1973
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.12
Сообщений:
24
Re: Больше половины - в Костанае. Хроника пандемии за прошедшие...
Отправлено: 12.04.21 - 12:25
#2
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В Костанайской области с каждым днём количество заболевших уменьшается , но почему-то мы вошли из зелёной зоны в жёлтую. Почему ?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
137
Re: Больше половины - в Костанае. Хроника пандемии за прошедшие...
Отправлено: 12.04.21 - 13:07
#3
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Потому что они долбоящеры ...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10175
Больше половины - в Костанае. Хроника пандемии за прошедшие сутки в регионе
Отправлено: 12.04.21 - 13:15
#4
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Потому что врачи нучились боротся с этой болезнью . Забыли лето? Когда в аптеках очереди огромные стояли .в больницах коек не хватало. Потому и идёт щас скачуха . Появились лекарства, или че опять хотите карантин что ли. ? Закрытые магазины, не работающие автобусы и тд
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