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≡ Четыре страны и 160 городов - Костанайцы приняли участие во Всеобщем музыкальном диктанте
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41322
Четыре страны и 160 городов - Костанайцы приняли участие во Всеобщем музыкальном диктанте
Отправлено: 12.04.21 - 13:01
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Акция проводится четвертый год, но Казахстан принимает участие впервые. И стартовой площадкой в нашей стране стал Костанай, а именно - детская музыкальная школа № 1. Здесь собрались 24 ученика и два педагога, в числе последних - автор этой статьи.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10178
Re: Четыре страны и 160 городов - Костанайцы приняли участие во...
Отправлено: 12.04.21 - 13:01
#1
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Интересно, а самый крутой музыкант в СНГ справился бы с этим пустячковым диктантом? :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10175
Четыре страны и 160 городов - Костанайцы приняли участие во Всеобщем музыкальном диктанте
Отправлено: 12.04.21 - 13:10
#2
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Цитата:
maxsaf:
Макс ну согласись что Иманбек клевый ремикс замутил. Талант. Просто взял пару клавиш нажал на компе и все! Фуаля. Гремми!
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