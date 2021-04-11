Космос, как название. К юбилею первого космического полета человека
Отправлено: 11.04.21 - 18:47
12 апреля 1961 года – особая дата в истории нашей страны. Первому полёту человека в космос исполнилось 60 лет. Отрадно, что первый и последующие старты ракет с покорителями космического пространства начинается с территории нашей страны, а во многих случаях и завершается здесь же. Причем зачастую на территории Костанайской области. Читать новость
Спасибо за статью, Yudjin! Наверное многие кустанайцы, кто учился в школе в советское время, побывали на экскурсии в поисковой части, которая на степных просторах встречала космонавтов вернувшихся на Землю. Интересно было посидеть в спускаемом аппарате.
Маркс: В этой ситуации логичней было поступить как раз наоборот относительно того, что ты накорябал в своем оправдании. Т.е. простительней повесить косяк на журналиста, а любителю просто указать на ошибку в личке.
Можешь хоть что тут карякать ты не объективен а значит и не умён Это факт)
yudjin: ну да, как грится, 3.14...ть - это не мешки ворочать.Видно, что у подлизайки больше дел нет... А тут вести оправдательную беседу даже времени нет... Пыс.пыс. Фас, подлизайка.
Ну после того как ты пытался не умело отмазаться что Титов же есть на фото! То и отъе....от мене) То с тобой сразу стало все понятно) Нет написать да косякнул,я не знаю как выглядит космонавт номер 2) но нет ты ещё больше себя зарыл) Профан имя тебе
Цитата://в 200 км от Кустаная приземлился космический корабль «Союз-5», пилотируемый летчиком-космонавтом Волыновым,//
Это было в Камыстинском(Камышнинском) районе, на территорий совхоза"Свободный". В честь этого знаменательного события на месте приземления была установлена памятная стелла с мемориальной доской, именуемая в народе: "..волыновским столбом" Соседнее отделение этого совхоза было названо в честь другого космонавта П.Поповича.
Дантист: Почему- то на всех фото Гагарина с шлема убрали надпись СССР. На Первом канале в т.ч., где идет хештег (или как его там называют) "Поехали". Стыдятся своего прошлого?
Да действительно вот тут уже описано это Но справедливости ради на оригинальном фото он в шлеме действительно без надписи СССР А рекламщикам сказали взять фото Гагарина хорошее они и загуглили что было
abaika95: ты не объективен а значит и не умён Это факт)
Это не факт, а всего лишь жалкое, ничтожное суждение, выдвинутое необразованным субъектом, принудительно выдаваемое им за факт. Однако, вряд ли при данных характеристиках такая белиберда может рассчитывать хотя бы на понятие субъективности, не говоря уже об объективности. Более всего это напоминает бульканье пузырей на болоте, образующихся в результате гниения биоматериала в его глубинах. Это аргумент.
Маркс: Это не факт, а всего лишь жалкое, ничтожное суждение, выдвинутое необразованным субъектом, принудительно выдаваемое им за факт. Однако, вряд ли при данных характеристиках такая белиберда может рассчитывать хотя бы на понятие субъективности, не говоря уже об объективности. Более всего это напоминает бульканье пузырей на болоте, образующихся в результате гниения биоматериала в его глубинах. Это аргумент.
Прочитал какой-то поток словесного гуано По факту ты сейчас выставляешь себя в глупом виде Объективности у тебя ноль значит и ума нет Все можешь жить с этим Как и Юджин)
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